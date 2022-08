Petizione promossa da Patrick Zaki contro la gara di mangiatrici di banane, gli organizzatori: “Polemica assurda, si occupino di problemi veri. Ringraziamo per la pubblicità e andiamo avanti”

Da parte sua Andrea Berra, da 15 anni presidente dell’associazione Masck (Monteprato Associazione Sportiva Culturale Karnize) che organizza il tutto, se la ride: “La polemica è del tutto fuori luogo. La cosa è una goliardata, divertente. Tutte le socie dell’associazione sono schierate contro questa protesta che si è già dissolta in una bolla di sapone: la commissione regionale per le pari opportunità ha invitato la gente a non partecipare, ma... Peraltro la politica virtualmente non ha possibilità di intervenire, perché noi non agiamo su terreno pubblico e non riceviamo contributi, quindi hanno poca leva su di noi”.

E su Zaki?

Ci rido sopra e non do assolutamente peso. A oggi tra tutti i detrattori e coloro che osteggiano questa iniziativa ci ha ancora contattato, né per i canali ufficiali, né mediaticamente, né in alcun modo. Se volessero chiarimenti siamo apertissimi al dialogo e al dibattito, ma… La lettera che accompagna la raccolta firme è a dir poco uno sproloquio, del tutto non attinente alla nostra manifestazione. Invito tutti quanti a concentrarsi su problemi molto più gravi che affliggono il nostro Paese anziché su 4-5 signorine volontarie che decidono di mangiarsi una banana in pubblico.