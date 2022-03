Quando la guerra in Ucraina sarà finita, tenuto conto del carico di enormi sofferenze che ogni conflitto si porta appresso, per il popolo ucraino sarà il momento di fare i conti anche con il proprio sistema di potere. Perché se la condanna a Putin e alla sua invasione militare, antistorica e brutale, non è neanche da mettere in discussione, basta googolare scremando la ricerca a prima del 24 febbraio 2022 per capire che la selezione della classe politica e l’accesso alle istituzioni di quel Paese non era propriamente in linea con quella che solitamente viene definita una “democrazia europea”. A Zelensky, passato da essere il protagonista della serie tv “Servitore del Popolo” a incarnare l’eroico presidente che conduce una strenua resistenza contro “l’Hitler del nuovo millennio” ci arriveremo. Ma prima conviene fare qualche passo indietro, andando a delineare i profili dei suoi predecessori filo-occidentali che, in un percorso che porta all’adesione all’Unione Europea, avrebbero fatto fatica a passare il vaglio della Commissione.

Partiamo dagli inizi degli anni 2000, quando a succedere al primo Presidente dell'Ucraina indipendente, Leonid Kravčuk, è Leonid Kučma (1994 - 2005). Una presidenza, la sua, caratterizzata dalla chiusura di giornali d’opposizione e durante la quale diversi giornalisti morirono in circostanze misteriose. Secondo lo storico Serhy Yekelchyk, l'amministrazione del presidente Kuchma “ha impiegato liberamente frodi elettorali" durante il referendum costituzionale del 2000 e le elezioni presidenziali del 1999. Qualche “vizietto” imparato nell’ex Urss, probabilmente, gli era rimasto. Nel contempo, nel 2002 fu il primo ad avanzare formale richiesta di adesione alla Nato,ma al tempo stesso prese le distanze dall’America sui temi del terrorismo e della guerra all'Iraq. Kučma era un uomo di partito, più precisamente del Partito Comunista dell’Unione Sovietica, che aveva come principale bacino elettorale le regioni meridionali e orientali dell'Ucraina, che tradizionalmente sono a favore di stretti legami con la Russia. È con il suo successore, però, che il Paese inizia a sperare in una vera svolta europeista.