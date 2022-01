La colpa viene data al Covid. Fateci caso: da qualche tempo a questa parte, per qualsiasi cosa che non abbia senso, la colpa è sempre del Covid. Alibi comodo, termine insindacabile della discussione, scaricabarile perfetto perché fare stupidaggini è umano ma dare la colpa ad altri ancora di più. Ma non è e non può ricadere sul timore del contagio la responsabilità di avere allestito nella gravità di Montecitorio, in occasione di un evento liturgico quale l’elezione per il Presidente della Repubblica, una serie di parallelepipedi in lamina di plastica talmente dozzinali da apparire camerini presi in prestito dai tristissimi reparti uomo delle catene d’abbigliamento a basso costo. Cabine orribilmente squadrate e scelleratamente sproporzionate, rivestite di rosso poltronato e dal gusto raccapricciante, piazzate in mezzo senza alcun criterio prospettico. Qualcuno le ha pensate, le ha valutate belle, ha preso la decisione di preferirle ai catafalchi in legno, quelli che dal 1992 vengono montati storicamente tra le file dei banchi del governo in contesti del genere. Brutti sì - e altrimenti perché ribattezzarli catafalchi, termine nato in ambito funereo? - ma solenni, vagamente maestosi, ridondanti nella loro imponenza, misteriosi nel loro palesarsi con la necessità del voto segreto. Sensati.