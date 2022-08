Quindici anni fa il delitto di Garlasco: ecco come Alberto Stasi avrebbe ucciso Chiara Poggi

Finché, nel 2013, la Corte di Cassazione annullò la sentenza di assoluzione, ordinando l’esame di reperti mai analizzati come il capello castano chiaro trovato nel palmo della mano sinistra di Chiara, le sue unghie e la camminata di Stasi sulla scena del crimine, per capire se fosse realmente possibile per lui non macchiarsi le scarpe di sangue. Su questo venne eseguito un esperimento, che dimostrò l'impossibilità per l'imputato di non calpestare il sangue della ragazza. La Cassazione dispose l'apertura del processo d’appello bis, che partì dalla bicicletta nera da donna, in possesso della famiglia di Alberto, che alcuni testimoni avevano visto, compatibilmente nell'orario in cui Chiara morì, appoggiata al muretto della villa dei Poggi. La bici fu uno dei punti fondamentali su cui accusa, parte civile e difesa si diedero battaglia in aula, visto che sui pedali, cambiati dopo l'omicidio per paura che venissero analizzati, furono riscontrate tracce di sangue riconducibili a Chiara. Circostaza emersa solo diversi anni dopo, dal momento che inizialmente era stata sequestrata la bicicletta sbagliata, svista per cui l'ex maresciallo che indagava al caso finì a processo per falsa testimonianza. L'ipotesi degli inquirenti è che Alberto sia andato a casa di Chiara in bici, e che dopo averla uccisa sia tornato poi sul luogo del delitto in macchina per inscenare il finto ritrovamento del corpo. Nel 2015 il processo si chiuse con la condanna in via definitiva a 16 anni di reclusione per omicidio colposo per Stasi, che sta scontando nel carcere milanese di Bollate, dove lavora come centralinista. L’accusa aveva chiesto 30 anni, tuttavia i giudici non hanno riconosciuto al ragazzo l’aggravante della crudeltà, dandogli una pena inferiore. Alberto Stasi, inoltre, è stato condannato a risarcire con un milione di euro la famiglia Poggi, ma avendo rinunciato all'eredità paterna risulta essere nullatenente. Il delitto di Garlasco appartiene a una macabra pagina della cronaca nera italiana, che da anni non smette di interessare per via dei numerosi punti oscuri su cui non si è ancora fatta luce.