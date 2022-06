Tra pochi giorni si votano cinque referendum abrogativi, gli italiani a conoscenza dell’appuntamento sono poco più della metà degli aventi diritto. L’argomento è la giustizia, e questo sfugge probabilmente a una parte significativa di chi sa che si vota. Manifesti in giro pochi, attenzione mediatica al minimo storico, hype social del tutto irrilevante. E i partiti? I Radicali, promotori, fanno i Radicali, nel senso che sul loro apporto e la loro conoscenza della materia si può sempre fare affidamento, un po’ meno magari sulla capacità di riuscire a incidere su chi dei cinque referendum non sa nulla, così come della chiamata alle urne in sé. Forza Italia quasi non pervenuta, anche perché certe battaglie le fa da anni e senza Berlusconi in campo non fa paura né spinge nessuno, mentre Renzi ha appena scritto e pubblicato un libro che accusa la magistratura (“Il mostro”, s’intitola) e fa campagna per sé stesso, al solito, al punto che quella per informare sul referendum e sui motivi del sì arriva al punto solo per eterogenesi dei fini. Poi c’è la Lega, che ha raccolto firme anch’essa, ma è troppo impegnata a differenziare il proprio destino politico da quello in caduta libera di Matteo Salvini - e delle sue compromissioni con la Russia - per poter spingere sull’acceleratore dell’informazione nei confronti di chi ignora totalmente non solo il merito della questione, ma proprio il suo essere in calendario.

Ah già: nel Circolo degli Scipioni di quest’epoca c’è poi Luciana Littizzetto a fare una confusa campagna antireferendaria dal digitale terrestre pubblico e chissà, forse ne ha informati più lei che i partiti dell’appuntamento di domenica 12 giugno. Se non altro il suo monologo-comizietto ha risvegliato alcuni parlamentari leghisti i quali - entusiasti di non dover solamente dissimulare imbarazzo sul diktat di non parlare di Salvini e dei suoi guai - hanno presentato un’interrogazione in Commissione di vigilanza Rai. Che poi però, Lucianina, l’alternativa del mare era copyright di Bettino Craxi, anno 1991, in un’altra Italia che iniziò proprio con quel referendum - che superò il 62% di affluenza e ottenne facilmente il quorum anche per contrasto al leader socialista (il tema era la legge elettorale e si votava per la riduzione dei voti di preferenza, da tre a uno, nelle elezioni per la Camera dei deputati: stravinse il sì osteggiato dal Psi) - una trasformazione politica molto più apparente che sostanziale.