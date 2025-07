Reportage in Calabria: il Ponte sullo Stretto? Tra malaffare, emergenza viabilità e fondi pubblici distratti, unirà l'Italia o le mafie? Il nostro viaggio con i leghisti calabresi di Matteo Salvini...

Alessandro, un agente immobiliare, per esempio mi racconta che molti di questi edifici sono stati costruiti soltanto per ottenere fondi pubblici (statali, regionali o europei ) e poi lasciati a metà o del tutto abbandonati. Mi spiega che una volta che i soldi arrivano (a volte anche milioni), si fa il minimo indispensabile per giustificare l’inizio lavori: una gettata di cemento, qualche muro tirato su, poi i lavori si bloccano. Perché? I soldi sono già stati spartiti, tra imprese amiche, politici locali, funzionari corrotti. Molte imprese che vincono gli appalti sono collegate direttamente o indirettamente alla ’ndrangheta. Alcune falliscono “casualmente” a metà lavori, altre si beccano interdittive antimafia e vengono fermate. Risultato? Cantiere bloccato, soldi persi, opere mai completate. Alcune costruzioni non hanno i permessi in regola, oppure sono costruite su terreni non edificabili, magari vincolati o demaniali. In teoria dovrebbero essere abbattute, ma nessuno si prende la responsabilità politica. Quindi restano lì, come carcasse di cemento, segni visibili dell’illegalità lasciata impunita. Incredibile, pensavo fossero cose da film. Invece è una realtà vergognosa, senza il minimo rispetto. Uno sputo in faccia a chi vive in quei luoghi meravigliosi! Alessandro continua dicendomi che ci sono anche casi in cui la magistratura ha sequestrato edifici legati a clan mafiosi. Questi beni, una volta confiscati, dovrebbero essere riutilizzati dallo Stato o dalle associazioni, ma mancano i soldi, la volontà o la capacità di farlo. Così restano vuoti, cadono a pezzi, e la gente ci passa davanti ogni giorno. Questi racconti hanno creato in me molto scetticismo su questo Ponte. Abbiamo la certezza che i lavori non verranno interrotti a metà strada? Il ponte viene presentato come il “trampolino di lancio” per unire l’intera Italia, ed è una sfida enorme per la Lega di Salvini, ma a chi porterà davvero ricchezza? Ai cittadini onesti o ai soliti clan che da decenni fanno affari proprio grazie alle grandi opere pubbliche? La verità è che in Calabria e in Sicilia, se lo Stato non fa un patto implicito con mafia, massoneria e chiesa, non si muove nulla. E non lo dico per provocare, ma perché studiando l’argomento è storicamente dimostrato. È chiaro che un’opera come questa, se non gestita con un bisturi di precisione chirurgica, diventa l’ennesima mangiatoia per cosche e politici collusi. E vogliamo parlare della trasparenza? La società “Stretto di Messina S.p.A.” è stata riesumata in tutta fretta nel 2023 dopo anni di silenzio, ma ad oggi non sappiamo chi saranno le ditte appaltatrici, come verranno selezionate, né quali controlli effettivi verranno applicati. E intanto, tra un proclama e l’altro, ci raccontano che il ponte unirà due regioni. Mi domando, visti i trascorsi, se potrebbe unire solo le mafie dell’una e dell’altra sponda, rafforzando un sistema criminale che prospera da decenni anche grazie all’assenza di Stato. Nel 2022, l’ex procuratore nazionale antimafia Federico Cafiero De Raho (ora parlamentare) ha dichiarato: “Il ponte è un’opera ad altissimo rischio di infiltrazione mafiosa. Servono garanzie ferree, altrimenti sarà una mangiatoia”. Il ponte sullo Stretto viene celebrato come un capolavoro di ingegneria, destinato a “unire l’Italia”. Perfino l’ambasciatore americano in Italia ha lodato Salvini, affermando che “il ponte che collegherà la terraferma alla Sicilia sarà il più grande mai costruito al mondo, migliore del Golden Gate Bridge”. Ma l’Americano è al corrente di tutte queste situazioni? Ha mai visitato la Calabria? Finché la Calabria resterà terra di passaggio o terra di rinuncia, qualunque ponte sarà solo un’illusione di progresso. Prima di costruire qualcosa di così imponente, servirebbe una vera visione strategica. Servirebbero persone competenti, coraggiose, che abbiano voglia di restituire dignità a una terra bellissima e ferita.