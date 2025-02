Se in Germania vince le elezioni Afd? “L’Europa rischia il crollo”. Parla l’esperto Danilo Taino (Corriere della Sera) che ci spiega lo spostamento a destra (estrema): “Ha sfruttato immigrazione e attentati…”

Trump e Musk sostengono l’AfD. Quanto possono influenzare gli elettori tedeschi? Non credo abbiano un’influenza fortissima. Non ho ancora trovato una spiegazione sensata sul motivo per cui lo fanno, al di là del fatto che entrambi attraversano una fase distruttiva. Vogliono smantellare il sistema per ricostruirlo su altre basi. Questo atteggiamento si riflette anche sulle loro posizioni in Europa. La Germania è il Paese più importante del continente: se crolla, è un problema per tutti. Se l’AfD ottenesse un grande risultato, la Germania rischierebbe di uscire dall’UE? Dipende da cosa intendiamo per vittoria. Se raggiungono il 20-22%, non credo che cambierà molto. Se invece ottenessero la maggioranza assoluta, l’Europa sarebbe sconvolta. L’AfD è un partito anti-Ue e l’Unione sta già attraversando una crisi. Se l’estrema destra diventasse la prima forza politica, il rischio di un crollo dell’Ue sarebbe fortissimo. Tuttavia, penso che i cristiano-democratici vinceranno e che il cancelliere sarà Friedrich Merz. Certo, in un’elezione le sorprese sono sempre possibili.