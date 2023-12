Se neanche i leghisti credono al ponte sullo Stretto, ormai ci crede solo Salvini? Ecco cosa ha detto il fedelissimo del ministro

La presenza di Grimoldi e le sue dichiarazioni contro il progetto del ponte sullo Stretto di Messina hanno evidenziato divisioni interne all'interno della Lega riguardo a questa infrastruttura. “Non l'ho detto - precisa Grimoldi - solo a Melegnano. L'ho fatto anche in altre occasioni e ogni volta che dico che il Ponte sullo Stretto è una stupidata la gente applaude. Le priorità politiche sono altre: abolire la legge Fornero, investire sulla sanità, abbassare le tasse". Grimoldi sul Ponte è in pieno disaccordo con Salvini: "Non sono io che ho cambiato idea - attacca l'ex deputto - è lui che l'ha cambiata. Basta vedere i video che girano su internet, quando diceva che quella del ponte sullo Stretto era un'idea che non stava in piedi. In più c'è una aggravante. Nel 2023 i pedaggi autostradali sono aumentati due volte, la prima volta a gennaio e la seconda a luglio. Si aumentano i pedaggi a discapito dei pendolari, delle persone che lavorano e soprattutto delle aziende e si dovrebbe spendere per un'opera che non si regge economicamente. Anche perché mancano i capitali privati. Il privato non butta via volentieri i suoi soldi. Lo fa se ha una redditività. Ma per il ponte la redditività è zero e quindi nessun privato va a investire. Allora, si dovrebbe finanziare tutto con denaro pubblico”.