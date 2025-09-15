Se volete capire Charlie Kirk guardate il profilo Instagram di sua moglie Erika: “Le mie foto preferite sono quelle in cui si vede l’inizio di un bacio con mio marito”. È tutto qui

Il sostegno è reciproco. Nei post Erika Kirk dava suggerimenti sulla genitorialità e il “retto vivere”: “Pensi di vivere semplicemente. Ma per tuo figlio, il tuo "vivere" è quello che ricorderà. Questa è la loro infanzia. E tu lo stai modellando. Ogni giorno ti viene data la benedizione di poter creare un momento che, tuo figlio ripenserà, cresciuto, alla vecchiaia, sorridendo come si suol dire, "quelli erano giorni”. E Charlie, nel primo commento le mandava un cuore e una bandiera americana. Certo, c’era molto della versione yankee della “famiglia del Mulino Bianco”. E a molti potrebbe sembrare tutto finto. Ma emerge invece una genuinità, nessun vero copione, nessuna costruzione. I figli sono semplicemente ciò “per cui avevamo sempre pregato” e la loro complicità, il loro amore. Ogni post è dedicato a Gesù, al loro matrimonio o ai loro figli. O a tutte e tre le cose insieme. Forse il modo migliore per capire chi è stato Kirk nei suoi ultimi anni di vita, mentre la sua carriera impennava, è guardare il profilo della moglie, così fiera di amarlo, quanto lui era fiero e orgoglioso di amare lei. Un ragazzo di 31 anni che stava vivendo la migliore versione della sua vita, anche se aveva idee diverse dalle vostre. E chi lo ha ucciso, chi gioisce, chi è in lutto, sa che quelle idee resteranno vive. Ciò che è finito, invece, è quel piccolo paradiso, il loro “rifugio in un mondo senza cuore”, una famiglia felice.