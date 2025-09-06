Siamo stati al Pirellino occupato durante la manifestazione di Milano per il Leoncavallo e vi raccontiamo com’è andata

Nel cortile del palazzo, una ragazzina bionda con l’auricolare all’orecchio (le cuffiette bluetooth sono troppo vulnerabili alle intercettazioni della polizia, che blocca la strada poco più in là senza battere ciglio, come se fosse già tutto previsto) ci si avvicina e ci porge un nastro, ordinandoci con la voce blu autoritaria dei venditori: “Impacchettate tutto!”. E noi: “Agli ordini, mein biondissimo Führer”. Con il nastro in mano gli incappucciati ci fanno passare, ci fanno strada. Sul retro del palazzo un’altra liceale che sta “impacchettando” il Pirellino con il nastro rosso e bianco, come fosse un’opera di Christo, ci domanda: “Così va bene o continuo?”. E noi: “Continua pure, devi recintare tutto il perimetro, fai tutto il giro e poi torna qui”. Ci voltiamo ed è pieno di nastri che formano una rete attraverso la quale ci addentriamo come Indiana Jones nella giungla, ci facciamo strada a colpi di machete.