Siamo stati alla chiusura del cinema Odeon: ok la nostalgia ma i lavoratori? “Lasciati a piedi, non sappiamo cosa faremo domani...”

"Devi uscire, non puoi stare all'interno del cinema per fare video alle persone", così veniamo scacciati dall'Odeon in chiusura da un uomo in camicia e cravatta. Poco male, qualche ripresa la abbiamo comunque. Da fuori, con Caronte a portarci via, vediamo le piuttosto nutrite file di spettatori che si riversano alla casa per le ultime proiezioni, praticamente a ogni ora. Comunque, l'impressione è che ci siano più giornalisti che pubblico pagante. Dal Tg Regionale della Rai in giù. Del resto, la chiusura di un cinema fa colore, ma soprattutto click. E diamone il triste annuncio, allora.

"Noi non ne sapevamo niente", ci dicono due ragazzine di rosa vestite, prontissime per Barbie. A non saperne niente, o quasi, è anche il bigliettaio all'ultimo turno di lavoro. Comprensibilmente, di umore un filo meno giulivo. Inizialmente afferma di non poter parlare, ma poi la bile può più dell'opportunità di esporsi o meno: "Lavoro nei cinema da 20 anni, qui all'Odeon dal 2008. Ci hanno lasciati a piedi così, senza dire niente. Non ho parole, solo parolacce. Ora come ora, io non ho idea di cosa farò da domani. So che vogliono farne un centro commerciale, ma non ho sentito parlare di nessuna riconversione delle risorse, per il momento. Come campo? Qualcuno me lo può spiegare?". Spegne la sigaretta, si scusa per i toni accesi e rientra per quelle che saranno le sue ultime ore di impiego. In effetti, si parla molto della grande perdita culturale per la città, ma googlando non escono grandissimi risultati riguardo agli impiegati del "multisala" e al loro destino. Poco male di nuovo, l'Odeon Retail ha già aperto il proprio brioso profilo Instagram. Con tanto di influencer très chic che, da brave brand ambassador del lusso, cominciano a smarchettare sopra al "cadavere" ancora caldissimo. Anzi, già assai prima dell'effettivo "decesso".