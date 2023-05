Social e salute mentale: "Non siamo tutti disturbati come dice Instagram", intervista allo psicoterapeuta Merigo

A proposito di “banalizzare” e “generalizzare troppo”, non trova che sui social stia accadendo proprio questo riguardo a tematiche che riguardano la salute mentale?

Generalmente, gli psicologi sui social cercano di dare dei consigli ampi, ma sempre sul pratico. È grave, invece, quando sia chi ha una abilitazione in campo psicoterapeutico come semplici life coach - di cui non ho una grande opinione - pubblicano post con elenchi di fantomatiche caratteristiche per “riconoscere” disturbi mentali in chi abbiamo intorno. Purtroppo ci sono tantissimi contenuti di questo tipo e li trovo pericolosi perché, ovviamente, le diagnosi non si fanno con Canva. Inoltre, chi lancia tramite social messaggi di questo tipo non sa chi andrà a leggerli e in quale contesto si trova. C’è un motivo, insomma, per cui, salvo casi particolari, la terapia è individuale.

Quindi esiste la possibilità che non siamo davvero tutti “disturbati”?

(ride, ndr) Esiste questa possibilità. Al primo anno di Psicologia, un Professore ci aveva detto: “Quando studierete il Manuale dei Disturbi Mentali, a una prima lettura vi sembrerà di averli tutti”. Bisogna avere delle basi per riuscire a capire cosa c’è scritto e cosa significa davvero. Anche per questo motivo, tornando ai social, non basta copia e incollare dal Manuale per comunicare contenuti che abbiano un senso e possano realmente aiutare qualcuno.