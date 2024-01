Strage di Erba: ecco tutto quello che non va nella testimonianza di Mario Frigerio. Ma basterà per riaprire il caso di Rosa e Olindo?

In generale, la bontà di una testimonianza è vincolata dalle modalità con le quali vengono poste le domande. Non è un caso, infatti, se comprovata letteratura scientifica dimostra la tendenza del testimone a carpire delle informazioni dalle domande suggestive, quelle domande cioè che implicitamente suggeriscono la risposta, ed inserirle in maniera automatica nel proprio ricordo. Ma la memoria è fallibile e malleabile in condizioni normali. A maggior ragione se abbiamo a che fare con un testimone vittima, come era Mario Frigerio. Che aveva subito un’aggressione che per una malformazione non si è rivelata mortale, ma aveva anche perso la moglie nella strage. In casi come questo è fondamentale che il ricordo venga isolato prediligendo la sua forma libera. Ed infatti in prima ricostruzione Frigerio aveva parlato di un uomo dalla carnagione olivastra, con tanti capelli neri, tanti, abbastanza grosso, con gli occhi neri e forte come un toro. Non proprio la descrizione del vicino di casa di Raffaella. Un uomo che non mai visto prima. Olindo, invece, lo conosceva da ben quattro anni. Il super testimone ha cambiato versione solamente cinque giorni dopo quando viene nuovamente interrogato dal maresciallo dei carabinieri di Erba. Era il 20 dicembre 2006. Se in un primo momento Frigerio riconfermerà quanto detto dinnanzi al Pm Mazzotti, a quel punto attribuirà infatti la responsabilità della strage ad Olindo Romano. Ma lo farà solamente dopo che il maresciallo Gallorini ha pronunciato il nome del netturbino per ben nove volte. In questo senso, ci aiuta ancora la psicologia della testimonianza. Caso di scuola rispetto a ciò che cercavo di spiegare prima. Inizialmente, con il racconto libero, Mario Frigerio fa una ricostruzione certosina del suo aggressore. Una ricostruzione libera e certamente non viziata. E poi cambia idea dinnanzi alla modalità con la quale viene sentito. Facciamo un passo in più. Come esseri umani siamo portati a dare fiducia alle autorità e a riconoscere autorevolezza a ciò che dicono. In soldoni, se il nostro interlocutore indossa una divisa, siamo fisiologicamente propensi ad escludere che ci stiano ingannando. Frigerio riconosce solo Olindo, non parla mai di Rosa Bazzi. Eppure, verrà arrestata anche lei perché i due, vivendo in simbiosi, non potevano aver agito in maniera separata. Questo appare il ragionamento. Essendo inseparabili, entrambi avevano avuto un qualche ruolo nella strage. Si trattava esclusivamente di stabilire quale.