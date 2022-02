Tangentopoli è stata anche cronaca rosa. L’inchiesta partita dai mancati alimenti alla moglie di Chiesa. Il ricordo di Alessi, che smentisce lo sfarzo a casa di Craxi

È vero che l’inchiesta Mani Pulite partì… da una causa di divorzio?

Si dice che sia andata così e possiamo prenderla come una voce a suo modo affascinante. Io conoscevo bene Mario Chiesa, è stato il fautore del rinnovamento del Pio Albergo Trivulzio, un ospedale milanese in cui, era cosa nota, venivano mandati gli anziani quando oramai non c’era più niente da fare. Grazie a Chiesa quella struttura era invece rinata, non potrei mai mettere in dubbio che il suo lavoro lo sapesse fare egregiamente. Chiesa, fu il primo in assoluto degli arrestati, per tangenti credo legate proprio al Pio Albergo Trivulzio. Comunque, dal momento del suo arresto, prese le mosse l’inchiesta di Mani Pulite. La cosa curiosa è come si narra che il suo nome fosse venuto fuori all’interno delle indagini di Tangentopoli: prima di quello che sarebbe diventato lo storico febbraio del ‘92, il noto dirigente stava divorziando. La moglie si rivolse all’avvocato Anna Maria Bernardini De Pace che, facendo il proprio lavoro, le chiese: “Quanto guadagna suo marito?”.

E quindi?

Quindi, la signora voleva solo gli alimenti che le sarebbero spettati, non un centesimo di più e quelli, documenti alla mano, furono richiesti. Quando però lui, tramite il proprio legale, demandò una diminuzione di questa cifra, l’avvocato e la sua cliente ripresero in mano le carte che già avevano fin dall’inizio per opporsi alla richiesta. Ricontrollandole più attentamente allo scopo di respingere la mozione dell’ex coniuge, come racconta la stessa Bernardini De Pace in una recente intervista a Repubblica, notarono degli estratti conto con nomi strani: per esempio DC e PSI. Da lì, l’avvocatessa consegnò questi documenti in merito alla causa di divorzio, ma la Procura vedendoli cominciò a insospettirsi per la curiosa corrispondenza con le sigle dei partiti più importanti del tempo. In pratica, a sentire questo retroscena privato, si potrebbe pensare che forse l’inchiesta di Tangentopoli non sarebbe partita se Chiesa avesse pagato gli alimenti senza fiatare!