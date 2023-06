TikTok horror: bambini morti ammazzati raccontano come sono stati uccisi tramite deepfake

Non stiamo pubblicando questi contenuti per fare pubblicità ai profili che li postano. Speriamo solo che portarli alla luce, @lamiastoria_ai ha già 78,6K follower in ogni caso, possa accelerare il processo che porti alla loro eliminazione. Per quanto gli utenti sembrino non notare la differenza tra un servizio del tg e questi abissi. Riteniamo che storie come quelle di Bastien, bimbo francese di due anni ucciso dal padre in lavatrice siano già abbastanza disperanti da sopportare in maniera "canonica", non è davvero necessario un racconto dell'esperienza in prima persona. Rolling Stone Usa parla di questo scempio come di un "deepfake trend" e lo definisce "un incubo". Difficile non concordare.

Il problema, però, rimane. Per ogni account con contenuti simili che viene cancellato per sempre (?), ne nascono altri che ne parassitano i contenuti, ripostandoli alla mercè di chiunque. Per restare a casa nostra, qui di seguito, per esempio, troviamo il meno fortunato, a livello di follower, @storiereali5, prontissimo a farci esporre dalla stessa Kelly Jade come mamma la abbia uccisa insieme al fidanzato perché la piccola "disturbava" i loro momenti di intimità.