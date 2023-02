Una cosa importante da dire su Ignazio La Russa che si dispiacerebbe per un figlio gay

Alessandra se n'è andata nella notte tra sabato e domenica per colpa di un tumore. Sui social ha lasciato il suo testamento a Marco, il suo bambino di 11 anni. Ha scritto così: "Ti dico figlio mio che le cose te le dovrai guadagnare. Ti dico che la vita va vissuta con coraggio e umiltà. Che dovrai voler bene alle persone che ti cammineranno a fianco. Ti dico che le tue ali si spiegheranno per mete certe e piene di gioie, ma a volte ti capiterà di imbatterti in chi quelle ali le spezzerà e non sarà facile trovare di nuovo il coraggio di volare". E ancora: "La verità non vince sempre ma tu, con quella nel cuore, devi camminare e vivere. Ama chi ti ama, senza egoismo, ma amati sempre, non dimenticarti mai di te. Sappi che accettare i limiti è il primo passo per essere migliori. E sono certa, figlio mio, che tu sarai migliore di me".

Non trovo scandaloso ciò che ha detto La Russa perché ci sono cose più importanti. Il futuro si spiegherà a prescindere da un'intervista che per quanto ben fatta e con le domande giuste è pur sempre intrattenimento. Non cambierà niente nelle nostre scelte. Di più importante c'è la vita delle persone. Ci sono le parole di Alessandra. C'è il fatto che i figli, i nostri figli, saranno migliori di noi. C'è che prima e dopo delle parole di chi si dispiace per un figlio gay c'è l'amore che ognuno ha diritto di ricevere e il dovere di dare a chi vuole lui. "Ama chi ti ama ma amati sempre". C'è che tra le vere grandezze c'è anche quella di accettare ciò che non ci piace e amarlo nonostante questo, che sia una mamma che se ne va o un figlio che non è o fa quello che avresti voluto tu. Perché davvero, l'importante è questo: amare ed essere amati.