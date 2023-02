Ha fatto più Sanremo che il Pd negli ultimi cinque anni

Rosa Chemical che limona Fedez. Mengoni che vince in completo fetish. In termini di diritti civili e di libertà sessuale ha fatto più questo Sanremo che il Pd negli ultimi due anni. E la mente vola subito verso un sogno: la Repubblica dei like, del milione di follower in 48 ore, delle leggi fatte via sondaggio Instagram.

Provate a dire il contrario. È questo il vero dato di fatto. Pensateci. Ci sono stati anche: la Francini contro i sensi di colpa delle donne che non vogliono i figli, la Ferragni per la coppia aperta, Gino Paoli che sputtana le corna di Little Tony. E poi ancora Fedez contro i fedelissimi della Meloni e per l'erba libera. E la Ferragni con i capezzoli free e il monologo della Egonu e della Fagnani. E Amadeus? Amadeus è l'Italia che guarda. È il buon padre di famiglia, la brava madre comprensiva che davanti a tutto questo reagisce con un po' di imbarazzo ma che alla fine sposa la modernità e ci ride. Perfetto.

Insomma. Altro che Calenda, altro che Conte, altro che Elly Schlein, Bonaccini e tutti quegli sfigati che non arrivano a 100k su Instagram manco in 48 anni, la vera opposizione al governo Meloni e alle sue idee è stata fatta sul palco dell'Ariston.

E con il senno di poi e un pizzico di dietrologia il fatto che il Festival sia iniziato con lo spiegone della Costituzione by Benigni non sembra più una scelta autoriale ma una strategia ben precisa (appunti per Ama e Chiara: la prossima volta che vi chiedono quali articoli preferite della Carta parlate di tutela di minoranza e di libertà in tutte le sue forme: sono bellissimi e utili alla causa).