Una delle testimonianze che si è tentato di zittire nella "civilissima e inclusivissima" Milano amministrata dal sindaco Beppe Sala, è quella della sociologa Patrizia Montalenti, Presidente dell'Associazione Ankyra antiviolenza, che dal 2013 è il primo centro italiano oltre il genere: si occupa di tutte le persone, nessuna esclusa, che sono vittime di violenza, relazionale o domestica, anche delle vittime di genere maschile e di diverso orientamento sessuale rispetto all'etero. MOW propone la diretta testimonianza raccolta durante l'incontro pubblico: "Durante il periodo del lockdown e precisamente fino a marzo 2020, fino ai primi mesi del 2021, il numero 1522, che è il numero unico a cui fanno riferimento le vittime di stalking e violenza domestica, forniva il nostro rifenmento principalmente agli uomini. Il nostro centro non si rivolge alle sole vittime maschili ma, dato che siamo gli unici in Italia, ecco che noi abbiamo ricevuto tramite loro, circa una settantina di richieste. Abbiamo svolto il nostro lavoro, ma poi, improvvistamente, questa cosa si è interrotta. Ero particolarmente contenta di questa apertura, perchè noi ci occupiamo proprio della violenza relazionale, ma ad oggi non viene più indicata Ankyra come riferimento".

La sociologa Patrizia Montalenti, dettaglia anche la particolarità della violenza di genere nel caso in cui la vittima sia un ragazzo, un uomo, un maschio: "gli uomini sono vittime di maltrattamento principalmente a livello di violenza psicologica, purtuttavia nella stragrande maggioranza dei casi trattati, 760 nel 2021, di cui il 95% sono vittime maschili, in realtà è molto presente anche la violenza fisica, come quella economica, come gli atti persecutori e anche quella sessuale. Molte volte l'uomo tende a non riconoscere queste violenze. Minimizza quelle fisiche, tanto è vero che il loro bagaglio di sofferenza, fa soprattutto riferimento a umiliazioni e denigrazioni, soprattutto se di fronte ai figli. Siamo noi, che durante il colloquio e sottoponendo appositi questionari, rendiamo loro consapevoli in realtà di quanto sia significativo: uno schiaffo, un morso, il lancio di un oggetto o qualsiasi violenza fisica e sessuale. Sono violenze tanto significative, quando la vittima è uomo tanto quanto la vittima è donna. Perché gli uomini insistono più a valutare la violenza psicologica".