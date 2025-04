Viva la rabbia (e le scritte sui muri) di chi protesta per Ilaria Sula, cara Rettrice de La Sapienza

Testo generato dal video attraverso sistema di IA

Cara Rettrice, forse non l'ha capito ma il tempo della civiltà doveva essere già finito. Ora dovete essere disposti a prendere in considerazione ANCHE la violenza. Lo so. Sono duro. Diretto. Ma è la mia risposta alla Rettrice de La Sapienza dopo aver letto il suo post dove si lamenta delle scritte sui muri fatte durante le proteste seguite all'omicidio di Ilaria Sula. Bene, cara Rettrice. Fate sportelli. Educate. Esponetevi per migliorare il mondo del lavoro e le condizioni sociali. Per aumentare gli stipendi. Invece di pensare (non dico lei, ma tanti che hanno il suo stesso ruolo) alla poltrona, alla politica, a 'questo non si dice, questo non si può fare'. Prendetevi la verità, la rabbia e fateci i conti. O preferite le femministe da social che si muovono solo per i like e per vendere qualche prodotto? O preferite la diplomazia davanti a chi finge di ascoltare e poi in pratica non fa niente? O preferite che l'Europa spenda i soldi per ingrossare la lobby delle armi sacrificando welfare, cultura, scuola, tutte cose che servirebbero a migliorare, appunto, l'educazione?