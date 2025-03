Attenzione, Trump vuole attaccare l'Iran. Ecco perché il nuovo nemico degli Usa sarà il mondo islamico. I documenti del Pentagono, i raid in Yemen e i negoziati con Putin: vi sveliamo cosa succede

Appena due mesi potrebbero separare il mondo da una nuova guerra. Donald Trump è stato abbastanza chiaro: o l'Iran rinuncerà una volta per tutte, e per sempre, al proprio programma nucleare, oppure, tra circa sessanta giorni, gli Ayatollah dovranno prepararsi a subire gravi conseguenze. Certo, sappiamo che gli ultimatum di Trump hanno spesso una valenza simbolica – puro machismo degli affari applicato alla politica estera – che non sono quasi mai affidabili e che spesso non hanno nemmeno molto senso. Ma questa volta ci sono tutti i presupposti per prendere la questione della “guerra Usa-Iran” dannatamente sul serio, e dunque è lecito ipotizzare che le “gravi conseguenze” possano effettivamente tradursi in un conflitto aperto. Il giornalista statunitense Ken Klippenstein, per esempio, ha fatto sapere di aver ottenuto alcuni documenti provenienti dal Pentagono che descriverebbero uno sforzo di “pianificazione congiunta” senza precedenti in corso a Washington e in Medio Oriente, volto a perfezionare un “importante conflitto regionale” con l'Iran. Il piano degli Usa, denominato progetto Seed, comprenderebbe di tutto: dall'inganno militare all'eventuale utilizzo di armi nucleari. Fantapolitica, utopia, fake news? Ci limitiamo a unire i fatti più rilevanti accaduti nelle ultime ore, per ritrovarci di fronte a un mosaico tanto complesso quanto preoccupante. In primis, perché gli Stati Uniti, nel corso della loro storia, hanno sempre avuto l'esigenza di lottare contro un nemico. Visto che Trump potrebbe davvero accordarsi con la Russia per risolvere la crisi in Ucraina (e “regalare” non poche garanzie a Vladimir Putin), Mosca è esclusa dalla lista nera. La Cina? Sì, ci sono diversi temi commerciali che non convincono Trump, ma anche con Pechino il tycoon sembrerebbe voler usare l'arte degli affari: accordi, intese, deal. Senza considerare il fatto che le più importanti aziende Usa dipendono ancora dal mercato cinese (comprese quelle di Elon Musk). Resterebbero la Corea del Nord di Kim Jong Un, l'Europa dei burocrati, l'Iran e poco altro.