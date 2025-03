Travaglio vs Calenda: scazzo totale per Orsini tra “calunniatore”, “trombettiere”, “poveraccio” e “macchietta” che a Accordi & Disaccordi fa sembrare Mario Giordano col suo libro Dinasty il più calmo del mondo. E Sommi…

Nello studio di Accordi & Disaccordi Marco Travaglio e Carlo Calenda si sono affrontati come due pugili senza guantoni, senza regole e con un solo obiettivo: mandarsi al tappeto davanti a un allibito (e divertito in proporzione variabile) pubblico televisivo. Arbitro Luca Sommi, costretto a provare a evocare Mario Giordano come figura portatrice di tregua. Sì, Mario Giordano, ammutolito al tavolo dove gli altri due si stavano scannando. Basta questo per capire il livello dello scontro.

Tutto comincia con un nome: Alessandro Orsini, il professore. Calenda lo definisce «un propagandista russo». Travaglio, che Orsini lo difende come un fratello d’armi intellettuale (e come di firma del suo Fatto Quotidiano), esplode: «Tu sei un trombettiere della Nato, un calunniatore, un diffamatore!». Ed è solo il primo jab. Il resto è un crescendo di accuse, allusioni e parolacce intellettualizzate.

«Tu dai del propagandista perché sei tu il propagandista. Solo che gli studiosi autonomi, a differenza tua, hanno azzeccato tutto. Tu sono tre anni che dici che l’Ucraina batterà la Russia, e abbiamo visto», attacca Travaglio. Calenda, che non è certo uno che si risparmia, si difende e contrattacca: «Io ho sempre detto che l’Ucraina stava difendendo la propria libertà. Mentre voi avete sostenuto che è l’Occidente a fare la guerra per procura». E giù altri colpi.

Travaglio rincara: «Tu sei andato duemila volte in Ucraina e non hai capito un cazzo. Sono scappati dieci milioni, ci sono 800mila renitenti e 600mila disertori: tanto vogliono combattere». Calenda si infuria: «Del calunniatore non me lo dai per cortesia». Travaglio sorride come il gatto del Cheshire ma poi graffia: «Hai parlato di un assente, io difendo un collaboratore. Ti ho dimostrato che hai detto il falso: sei un mentitore».