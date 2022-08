Volete criticare Sanna Marin? Lasciate perdere tette e feste, pensate ai curdi e ai dissidenti russi

Sanna Marin è bella e giovane. Se le dici che è bella e giovane, però, potresti rischiare di essere accusato di sessismo. Perché oltre a questo è progressista, femminista, la leader più giovane di un paese europeo insieme all’austriaco Sebastian Kurz, ha idee radicali per combattere il cambiamento climatico e ha resistito agli urti interni al Parlamento finlandese del fronte anti-immigrazione (vincendo anche alla votazione indetta per sfiduciarla). Nel 2019 diventa premier della Repubblica di Finlandia. Quindi bella sì, giovane pure, ma non è questo che conta. Ma davvero è così? Sembra che il brand della politica finlandese si identifichi con questa figura 2.0, classe ’85, in grado di dare del Paese nordico un’immagine fresca, al passo con i tempi, tollerante e da tollerare anche per i piccoli errori dell’attuale governo. E sembra che, in effetti, le controversie legate a Marin girino tutte intorno agli entusiasmi della giovinezza e alla sua bellezza, quasi fossero attributi proibiti per un premier. Così nel 2020 si parlava della sua scollatura considerata da alcuni (i ciechi e i conservatori, immagino) sconveniente. E in queste settimane, invece, di alcuni video in cui si vede la premier divertirsi ballando durante un party. Si sa che Sanna Marin non può resistere al ritmo e alle luci stroboscopiche della discoteca, tanto che a dicembre del 2021, nonostante un contatto con un positivo al covid (e in attesa dei risultati del tampone), la trovavi poche ore dopo a fare le 4 di mattina in un locale di Helsinki. Dopotutto si è sempre parlato di Saturday Night Fever. Ma sono bastate delle scuse e finisce lì. Stavolta, invece, è servito un test negativo per la droga e il sostegno di femministe e donne finlandesi che hanno iniziato a pubblicare video di balli e feste, per ricordare che, almeno per ora, non è considerato indecoroso divertirsi. Giovinezza e bellezza, la musa dei progressisti di nuova fattura sembra essere impermeabile a qualunque attacco realmente politico. La leader dei socialdemocratici dagli occhi di ghiaccio è, per così dire, ignifuga e ogni scandalo si riduce a qualche scintilla, poco di più. Ieri si è dovuta scusare un’altra volta per la foto di due influencer invitate nella sua residenza, fotografate in topless mentre reggevano un cartello con scritto “Finland”. Ma di motivi per criticare Sanna Marin ce ne sono e non riguardano tette e passi di danza. Parliamo dei due più recenti.