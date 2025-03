“Chi si arrabbia di più? Sempre gli stessi: fascisti, maschilisti e conservatori”, parla lo stand-up comedian Sandro Cappai. “Nel mio spettacolo? Si parla anche di Kanye West”. E sul tour “C’è un po’ di tensione”…

Sandro Cappai. In una recente intervista hai detto che Milano è la capitale italiana della comicità. E Cagliari, invece, cosa rappresenta per te, considerando le tue radici?

Non ricordo bene dove ho detto questa cosa di Milano, ma è possibile. Comunque, essendo la Sardegna una nazione, Cagliari è la capitale della comicità sarda. È la mia città: ci sono nato, cresciuto e ho iniziato lì la mia carriera da comico. Mi sento un comico cagliaritano a prescindere dai temi che tratto sul palco o dalla direzione che ha preso la mia carriera.

In un’intervista a Tintoria hai raccontato che un tempo volevi fare il rapper. Quali erano i tuoi punti di riferimento?

Ho avuto molte influenze americane, più che italiane. Sicuramente sono stato, e probabilmente lo sono ancora, un grande fan di Kanye West. Se devo dirne un altro, dico Nas. Perfino Kanye West ammette che Nas è un rapper migliore di lui, direi che questo la dice lunga.

Se dovessi esibirti davanti a Kanye West, quale spettacolo porteresti?

Il pezzo su di lui del mio nuovo spettacolo, non dico altro. Sperando che la prenda bene...

C’è uno sketch di un tuo collega che avresti voluto scrivere tu?

Sì, ce ne sono tanti. A volte capita di ascoltare un pezzo e pensare: Che genio!, altre volte invece provi una vera e propria fitta di gelosia perché avresti voluto pensarci tu.

Magari anche solo una battuta che ti ha colpito e che avresti voluto “rubare”?

Un pezzo di Pete Holmes che ho sentito di recente: parla di quando sei a una festa e, all’improvviso, ti accorgi che ti stai comportando in maniera un po’ troppo esuberante. È come se uscissi dal tuo corpo e ti guardassi dall’esterno dicendoti: Ma che problemi hai? Mi ci sono ritrovato tantissimo e ho rosicato. E poi una battuta di John Mulaney: parla di come i comici prendano spesso in giro chi crede in Dio, e lui dice: Ma chi è che crede in Dio, oggi giorno? Beh, mia madre crede in Dio. Ed è una brava persona. Mi ha fatto morire.

Qualche tempo fa hai dichiarato che la comicità funziona quando è al limite. Perché?

Sono d’accordo che la comicità possa funzionare quando è al limite, ma non è una regola assoluta. C’è un fraintendimento diffuso sulla stand-up comedy: non è obbligatorio parlare solo di argomenti pesanti. Ci sono tantissimi comici molto bravi che trattano temi leggeri. Detto questo, quando si toccano temi più delicati, bisogna capire fino a che punto ci si può spingere e se si hanno gli strumenti per farlo. Negli ultimi anni si è discusso tanto di politicamente corretto e cancel culture, ma alla fine i comici si guadagnano il diritto di parlare di qualsiasi cosa, finché il pubblico accetta di seguirli.