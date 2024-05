Stefano Rapone, dall’esordio come “taglialegna” alla stand-up in Giappone. Intervista al comico-cartoon: “Politicamente corretto? Positivo”. E sulla Chiesa e la politica…

Che bambino era Stefano Rapone? Cosa volevi fare da piccolo, cosa sognavi?

Che domanda. Ci devo pensare, non è facile. Ero un bambino timido, di sicuro. Un sogno in particolare, invece, ad essere sincero, non ricordo di averlo avuto. Mi piaceva molto disegnare. Ecco, a chi me lo chiedeva forse dicevo di voler fare il pittore, ma ora che ci penso credo di aver detto anche di voler fare l’attore.

Avevi mai recitato?

Ho fatto il taglialegna in una recita scolastica, c’erano gli alberi, la natura e io interpretavo il taglialegna.

Ti sei laureato in Lingua a traduzione giapponese e ti sei trasferito in Giappone dove hai iniziato a esibirti come stand-up comedian in inglese. Come ti sei avvicinato a questo mondo? E come mai in Giappone?

È stato tutto consequenziale. Leggevo fumetti manga, giocavo anche ai videogiochi giapponesi. Il Giappone era una parte della mia cultura e ancora oggi fa parte della mia persona. Come ha formato me credo abbia accompagnato generazioni intere anche grazie ai cartoni animati. Poi quando ho deciso di fare l’università non avevo prospettive particolari e allora mi sono detto di fare qualcosa che piacesse in primis a me, perciò ho deciso di studiare giapponese, così da approfondire la lingua e la cultura e mentre studiavo continuavo a fare fumetti.

Li fai ancora?

Ora disegno qualcosa ogni tanto ma prima facevo proprio delle storie complete che mi autoproducevo e che poi vendevo alle fiere.

Cosa ti ha attratto, portato e ri-portato in Giappone?

La prima volta in Giappone ci sono andato per motivi di studio, poi in magistrale ci sono tornato per svolgere un tirocinio con l’ambasciata italiana. Nel frattempo mi ero appassionato alla stand-up. Che poi, se ci penso, la comicità è l’aspetto che collega tutto, i fumetti e la carriera da comico. Del resto ho sempre amato cartoni o fumetti che avessero al loro interno una componente comica. Penso a Dragon Ball o a Lupin. Poi a un certo punto i fumetti che leggevo all'epoca sono passati in secondo piano, avevano più un target adolescenziale, cercavo qualcosa di più adulto e forse è quel passaggio verso la comicità un po’ più graduale che mi ha avvicinato alla stand-up.