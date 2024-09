"La ghigliottina" di Brunori Sas ci dimostra che, in un mondo di dissing e canzoni di plastica, possiamo essere testimoni e non semplici spettatori...

Ma quindi, arriviamo al dunque: com’è “La ghigliottina”? Un brano che parla d’amore, ma anche di contemporaneità, con quell’ironia che caratterizza da sempre la sua scrittura. Brunori Sas è uno che le parole le sa usare davvero. E bene.Ti infila un “maschio etero bianco” con la stessa facilità con cui in tanti brani si parla di “sole, cuore e amore”, senza scadere però nelle banalità. “La ghigliottina” sembra essere un brano che parla di fatica. Di quella fatica che ti fa dire “vorrei tornare a quando ero bambino per non dovermi rendere conto che oh, il mondo fa veramente schifo”. A quando ti rendi conto che poi, alla fine, gli argomenti di discussione sono sempre gli stessi: “la moda, la droga, il calcio, la figa”. Proprio quei temi che sembrano veramente cari ai maschi eterobasici. E ovviamente, non può mancare l’amore. Quell’amore che sembra essere così difficile da provare oggi. Non siamo più in grado di provare emozioni autentiche? O forse abbiamo aspettative troppo alte? Chissà. Magari ci innamoriamo del primo che passa, che sembra perfetto per noi, e poi forse non lo è poi così tanto. E infatti “l’amore dov’è?”.