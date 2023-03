Presidente, il Sanremo degli emergenti a Roma: un progetto ambizioso…

Tra i palchetti dei locali dal vivo o degli studi dove i ragazzi fanno le prove divertendosi con la loro musica al blasonato e tanto desiderato palcoscenico del Teatro Ariston di Sanremo purtroppo c’è un abisso. Tanti bravissimi artisti emergenti non riescono nemmeno a immaginare di provare a realizzare i loro desideri e per questo motivo con il Roma Music Festival vogliamo accorciare le distanze tra il sogno e la realtà.

Che cos’è il Roma Music Festival?

È una kermesse che dura nove mesi. Come una gravidanza che vuole portare alla nascita dei nuovi talenti della musica italiana. Ogni anno ad aprile si aprono le iscrizioni per partecipare alle selezioni per le varie categorie che nella finale di dicembre a Roma incoronerà i vincitori. L’anno scorso la finalissima è stata ospitata dal prestigioso Teatro Golden di Roma.

Perché ogni anno venite subissati di richieste di partecipazione?

Il Roma Music festival è un momento di incontro e divertimento in un mondo, come quello della musica, in cui la qualità e la bravura faticano a trovare la giusta visibilità. In tv ci sono tanti programmi dedicati agli emergenti ma spesso il successo che ti assicurano è troppo effimero. Il Festival di Sanremo, invece, è una grandissima vetrina per i big o per giovani che già possono contare su una fortissima affermazione personale mediatica. Il mondo degli emergenti resta tagliato completamente fuori.Il nostro festival vuole inserirsi proprio in questo vuoto: noi diamo voce a tanti bravi artisti emergenti senza nessun limite né preclusione di genere musicale e senza nessuna forzatura commerciale.