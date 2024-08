“Se il cinema vuole essere stupido, che lo sia, ma non dia la colpa all'intelligenza artificiale”, parla il critico Anton Giulio Mancino. E sul trend degli attori registi, i film del festival di Venezia 81 e...

Cosa ne pensa dell'annosa questione: intelligenza artificiale e cinema?

Io penso che l’intelligenza sia una grande scusa. Ne stiamo parlando ampiamente da uno, massimo due anni. È un'espressione in uso da tanto ma credo ci sia stata una certa accellerazione da poco, quasi a voler giustificare qualcosa che già succede. L'intelligenza artificiale è un prodotto umano. Io credo molto nella "demenza naturale". Per risolvere i problemi serve una buona dose di demenza naturale, ovvero, il non capire le cose, può aiutarti a gestire situazioni incomprensibili, invece lo schematismo determinato dall’uomo come in 2001: Odissea nello spazio la macchina dice all'uomo "Se io sono difettoso, allora significa che anche tu lo sei", non esiste una separazione delle carriere neanche qua. Per cui se il cinema vuole essere stupido, che lo sia, ma non attribuisca la colpa all'intelligenza artificiale. Se si vogliono fare le cose in modo schematico, come già accade, si facciano senza dare la responsabilità a dei software.

Venezia 81. Tanti i film italiani in concorso. “Diva futura” di Giulia Louise, “Iddu” di Fabio Grassadonia e Antonio Piazza, “Campo di battaglia” di Gianni Amelio. Tre storie che guardano indietro nel tempo, ai personaggi che hanno segnato nel bene e nel male la storia italiana, ma non è che in Italia siamo diventati nostalgici?

La storia è sempre una maestra di vita. Sono film che credo guardino al passato con uno sguardo rivolto al presente; nessun film a tema storico ha l'intento di essere una semplice fotografia di ciò che è accaduto. Un film nasce da esigenze del presente, e le risposte a queste domande possono provenire dal passato sempre rappresentate in maniera emblematica. Sono sicuro che questo discorso valga per tutti e tre questi film.

A Venezia saranno presentati una serie su Mussolini e un film su Matteo Messina Denaro. Perché si parla sempre così tanto dei personaggi estremamente negativi della nostra storia?

Si dice sempre che i personaggi più controversi, che abbiano avuto complessità e conflitti, siano più interessanti e ricchi di elementi drammaturgici, con azioni e tensioni che rendono la narrazione più coinvolgente. Effettivamente è molto difficile raccontare personaggi di una positività quotidiana. Tuttavia, anche la quotidianità positiva, con le sue piccole difficoltà, può offrire spunti narrativi significativi. Molti lavori e molte storie quotidiane, che potrebbero sembrare poco cinematografici o drammaturgici, spesso sono trascurati, eppure hanno molto da raccontare. Il neorealismo è stato una grande rivoluzione proprio perché dava voce alla gente comune. Oggi, sembra che le storie debbano ruotare attorno a figure estreme, come criminali o mafiosi, mentre ci sono anche figure quotidiane che meritano attenzione, come il gelataio palermitano che apre e chiude la sua bottega, per fare un esempio casuale.