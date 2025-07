Abbiamo visto al cinema Albatros, il film di Giulio Base su Almerigo Grilz, ma com'è? Una pellicola di propaganda, certo, ma tutta l'arte è propaganda. E Giancarlo Giannini...

L’impressione è che nel film si sia voluto mettere eccessivamente in evidenza la partigianeria dei compagnucci e dei giornalisti che in questi quarant’anni hanno bollato Almerigo Grilz come un fascio e non come il reporter di guerra temerario e di successo internazionale, impedendone una commemorazione scevra dal discorso della militanza politica. Certo, si potrebbe controbattere “eh, ma l’obiettivo del film è proprio questo”. Beh, questo è vero, ma il problema è che la pellicola si propone di istruire un pubblico inteso a priori come acefalo e incapace di giudizio critico, o forse si rivolge semplicemente a chi già è d’accordo con il suo contenuto. Va anche detto che è poi difficile non esserlo, perché Grilz è stato per davvero ostracizzato e costretto ad andarsene dall’Italia per fare il giornalista. Però alla proiezione delle 19 e 30 all’Anteo di CityLife la sala è quasi vuota a parte una coppia di anziani signori che parlano di come l’egemonia culturale della sinistra sia ormai finita e viene spontanea una risatina. L’attore che impersona Grilz, Francesco Centorame non è malaccio, anche se ai costumi si è scelto di vestirlo come Starsky, tant’è vero che tra le prime scene, quella in cui i fascisti e i comunisti si menano, Centorame sembra proprio Starsky e il comunista Michele Favaro sembra Hutch. E Giancarlo Giannini, che impersona il giornalista di sinistra ormai famoso, nella prima scena – quella in cui alcune sue fan, sul frecciarossa gli chiedono una foto – viene il dubbio che stia interpretando sé stesso, subito poi fugato dal contenuto dei dialoghi piuttosto forzati e scritti con l’intenzione di spiegare proprio tutto tutto in maniera un po’ stereotipata, grossolana e soprattutto moraleggiante.