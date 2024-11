Abbiamo visto “L’amica geniale 4” (dal libro di Elena Ferrante), ma com’è? Ecco perché è la miglior serie italiana di sempre su Rai 1 (con Rohrwacher, Maiorino, Gifuni e Bellocchio)

Elena Greco, come accaduto nelle prime stagioni, ti indispone e ti attrae, ha quella seduzione fragile, quella fragilità che scopre l’emancipazione; e allo stesso tempo è irregolare, tende a dissipare, a non tenere niente tranne le ossessioni. È, in effetti, “un’intelligenza senza tradizione”, come verranno definite lei e Nino, signori nessuno in un mondo che impone a ciascuno un ruolo. Elena è anche una custode di fantasmi in vita, di figure che, in qualche modo, pare l’abbiano traumatizzata. Su tutti proprio Lila, interpretata stavolta da Irene Maiorino. È lei l’amica geniale, o Elena, in fondo convinta che sarebbe stata lei, con un po’ di studio in più, a essere il cigno nero del rione. Lila che resta appena un nome di due sillabe, un affetto che Elena ha la forza di rimandare con una formula dalla cadenza lapidaria: non ora. Perché anche Elena è “Lenù” ma a volte, sulle copertine dei libri, tra gli amici intellettuali, con la suocera, torna a essere un nome per esteso, una seconda persona, più complessa della povera amica intrappolata nelle sue origini. Alba Rohrwacher riesce ad alimentare quel fuoco che ha sempre consumato Lenù, la sua sindrome di Stoccolma nei confronti della vita. E Laura Bispuri, a cui è affidata la regia dopo Saverio Costanzo, Alice Rohrwacher e Daniele Luchetti, ha scelto di mantenersi fedele a una poetica letteraria e intransigente, quella che solo i grandi capolavori hanno. Forse si dovranno fare delle scelte, scegliere da che parte stare, ma, come spesso accade nei libri prima ancora che oltre la cinepresa, la vita è più difficile di così. A volte, semplicemente, non puoi scegliere.