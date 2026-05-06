Alex Zanardi era il più figo di tutti. Luca e Paolo a diMartedì: "A Camera Cafè gli volevamo rubare le gambe, si fece una risata"

Di lui è stato detto di tutto in questi giorni, la sua morte ha suscitato una reazione di grande affetto, così Luca e Paolo hanno aggiunto un altro tassello: un aneddoto personale che dice molto sia dell'uomo Zanardi, che del suo senso dell'umorismo.

Zanardi è stato guest star nella seconda stagione della serie, trasmessa nel 2005. In quell'episodio, racconta Paolo, "lo facemmo diventare un nostro nemico: il pilota della Digitex nella gara aziendale. Per vincere quella gara, Luca Nervi e Paolo Bitta complottarono di rubargli le gambe, le protesi". A quel punto però, ci si chiese se fosse il caso di procedere, perché per quanto scorretta e divertente, l'idea era anche molto delicata; oltretutto l'incidente che aveva lasciato Zanardi senza gambe, era ancora relativamente recente. Lo schianto infatti, era avvenuto nel settembre 2021, lasciandosi dietro un percorso di guarigione e ripresa molto lungo.

Perciò Luca gli telefonò per assicurarsi che la cosa andasse bene, e che al diretto interessato la sceneggiatura non risultasse offensiva: lui invece si fece una grande risata e disse: "Perfetto, devo ricordarmi di portarmi le gambe di riserva, che oltretutto son più belle da vedere".