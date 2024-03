American Fiction porta al cinema lo show business di oggi. E non è un bel vedere: come nella musica

Anni fa, tanti anni fa, ho visto un film che mi ha lasciato un retrogusto amaro in bocca. Un film minore di Pupi Avati, titolo Sposi. In realtà, scopro ora, quando è uscito facevo ancora le superiori e nella vita pensavo avrei fatto il fisico, o al più il musicista, era un film a episodi, uno dei quali, il primo, girato da Pupi Avati, l’anno di uscita è il 1987, santo Google. La trama di questo primo episodio, protagonisti Jerry Calà, sì, era il periodo in cui Pupi Avati si piccava di lanciare a carriera seria attori che di serio fino a quel momento avevano fatto poco, da Diego Abatantuono a Carlo Dellepiane a, appunto, Jerry Calà, e Delia Boccardo, la trama di questo primo episodio racconta di come Luca, presentatore televisivo in difficoltà di trovare un programma, decida di seguire i suggerimenti dei suoi collaboratori e inscenare un matrimonio col solo scopo di finire sui giornali di gossip e quindi tornare alla ribalta. È il 1987, ripeto. La scelta della futura sposa cade su Assunta, che sta cercando lavoro come segretaria, quindi una ragazza comune che è stata però al centro dell’attenzione pubblica per aver subito uno stupro. Quando l’ho visto, era probabilmente il 1988, esistevano ancora i cinema di seconda visione che proiettavano film già di qualche tempo prima, con un biglietto più economico di quelli in prima, che tempi!, quando l’ho visto sono rimasto sconcertato per il cinismo della storia raccontata, una finta storia d’amore creata ad hoc per il pubblico, roba che ai tempi mi sembrava assurda, arso com’ero dal sacro fuoco della gioventù. Jerry Cala, che fino a quel momento era più che altro quello dei Gatti di Vicolo Niracoli e di imperdibili pellicole quali Vado a vivere da solo, Sapore di mare e Vacanze di Natale, appariva per una volta spregevole, e anche a questo non eravamo ancora abituati, poveri scemi che associavamo i personaggi interpretati a chi li interpretava.

Avanti veloce, oggi, marzo 2024.

Scrivo per lavoro ormai da un numero sufficientemente alto di anni. Esattamente dieci anni dopo l’uscita di quel film, il 1997, pubblico libri e collaboro con magazine e quotidiani, dall’anno successivo mi sono cominciato a specializzare in musica, iniziando a essere un critico musicale. Il mondo dello spettacolo, quindi, è diventato il mio ambiente di lavoro, anche più di quello editoriale, perché a parte qualche anno passato in Mondadori, ho sempre rifuggito le redazioni, praticando lo smart working da che quella parola era al massimo un concetto nella mente di qualche testone in California, in genere dopo essere stata concepita prima da William Gibson e Bruce Sterling. Conosco e ho conosciuto, negli anni, centinaia, migliaia di artisti, con alcuni dei quali ho avuto rapporti fugaci, con altri più stretti, professionali, e con altri ancora, neanche pochi, un rapporto che posso chiamare di amicizia, di quel tipo di amicizia che si instaura, tra adulti, tra gente che si conosce sul luogo del lavoro. Di situazioni come quella raccontata in Sposi, nel primo episodio di cui vi ho appena raccontato, me ne sono capitate sotto il naso alcune. Non lo sapete, anche se magari vi è capitato di pensarlo, anche senza lavorare nel settore e anche senza magari aver visto quel film, ma anche storie notissime di cronaca rosa, così un tempo si chiamava il gossip, rientrano a buon diritto in questo tipo di “affari”. Si chiama marketing, applicato ai sentimenti, certo, ma più che altro alla credulità di chi segue il mondo dello spettacolo con l’ammirazione verso chi è famoso, ce l’ha fatta, più che verso chi ha un talento e quindi è famoso perché quel talento gli ha permesso di fare cose eccezionali, straordinarie. Volessi dare una lettura ancora più completa della contemporaneità, ma figuriamoci se questo è un pezzo che ambisce a dare una lettura completa della contemporaneità, dovrei dire di come, a un certo punto, mentre ero già parte di questo sistema, sistema nel quale ho sempre ricoperto, per scelta, attitudine e, perché no, proprio per talento, il ruolo dell’outsider, del cane sciolto (il sistema prevede ne esistano e facciano parte dello show, mica sono ancora arso da quel fuoco lì, attenzione), comunque, volessi dare una lettura ancora più completa della contemporaneità, dovrei almeno fare cenno a come tutto il mondo dello spettacolo sia stato sconvolto da due fenomeni centrali, i reality/talent, da una parte, i social media, dall’altra, veicoli per accelerare l’ascesa alla fama, qui andrebbe aperto dibattito sulla differenza tra fama e successo, e anche, giocoforza, per bruciare le stelle effimere.