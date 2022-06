Gianna Nannini è stata per una porzione degli anni a cavallo tra Settanta, Ottanta e primi Novanta la nostra massima rappresentante del rock al femminile. Per almeno un paio di motivi piuttosto concreti. Era oggettivamente in stato di grazia, e brani come America, inno alla masturbazione, o Fotoromanza, ne sono prova provata, mescolava energia e irriverenza, caratteristiche tipiche del genere in questione, con una capacità melodica tipicamente italiana, quasi pucciniana, per rimanere in zona, andando così a creare un mix originale, unico, facilmente riconoscibile e esportabile, noto è come in quegli anni, e anche oggi, la Nannini sia stata molto amata nei paesi del nord Europa, Germania in testa. Era praticamente la sola a provare a percorrere quella strada, per lei quindi un’autostrada senza code e ingorghi, facile venire eletti al primo turno se non c’è nessuno che ti si presenta contro alle urne.

Scherzi a parte, Gianna Nannini ha fatto cose belle. Poi si è un po’ persa. Ci sta, succede anche nelle migliori famiglie, e l’ispirazione non può certo durare per sempre. Il fatto di non avere una intonazione esattamente affilata, va detto, non l’ha molto aiutata, specie ultimamente, quando la voce le dovrebbe servire per sostenere pezzi che di loro sono già abbastanza irrilevanti. Si finisce per fare un troiaio, e la cosa seppur faccia sorridere un po’ immalinconisce.

Sul perché, oggi, 2022, la Nannini indichi Ariete come sua erede, però, si potrebbero aprire discorsi che neanche un Roberto Giacobbo particolarmente in forma saprebbe affrontare, forse neanche un Red Ronnie connesso con l’altra dimensione. Perché Ariete è una cantautrice tipicamente indie, dando al termine in questione la valenza che ha, cioè una cantautrice che scrive canzoni che un tempo avrebbero bollato (lo avrei fatto anche io, ma non ho voglia di attirarmi le ire dei suoi tanti fan) come esili, intrise di testi sul depresso andante, arrangiate in maniera sciatta, così usa adesso, a metà strada tra una acustica da cameretta, l’indie parte dalla cucina di Dente, non dimentichiamocelo mai, e un’elettronica fatta col Vic20, melodie tirate fuori su armonie claudicanti, come di chi conosce tre accordi e su quelli può giocare, ma testi che impattano in maniera devastante sui suoi coetanei, la Gen Z di cui sopra, sposandone in pieno tutte le caratteristiche e le esigenze, non solo fotografandone alla perfezione ogni singola sfumatura, dall’incapacità di trovare il proprio posto nel mondo alla totale volontà di non essere catalogati e inquadrati, ma in qualche modo eleggendo quel sentire a manifesto generazionale, né più e né meno di quanto i cantautori impegnati degli anni Settanta facevano con la generazione nata nel Dopoguerra. Una cantautrice che ha evidentemente un talento, che come nel caso della Nannini, o almeno la Nannini più recente non è certo quello dell’essere intonata, sembra che a Ariete come a buona parte dei suoi giovanissimi colleghi saper azzeccare le note scocci, come se fosse qualcosa di borghese, antico, volgare, e che sta vedendo il suo nome e il suo repertorio salire a larghe falcate la scalinata del successo, accompagnata in questo da Spotify, che la piazza giustamente, giustamente per le logiche di Spotify, in tutte le playlist possibili, aumentando esponenzialmente, oggi funziona così, la sua possibilità di diventare una popstar. Una cantautrice indie che col rock pucciniano di Gianna Nannini nulla ha a che vedere, direttamente, ma neanche indirettamente. La Nannini, infatti, non ha mai rappresentato alcunché per alcuna generazione, non è stata simbolo di qualcosa, perché probabilmente, a quei tempi usava così, voleva puntare all’unicità, non certo a farsi portatrice di un manifesto. Prova ne è la gestione personale che ha sempre fatto della sua sessualità, lei che proprio sul sesso ha spesso giocato, con quella carnalità tipicamente toscana, godereccia, nei testi delle canzoni, ha a lungo tenuto per sé il suo orientamento, provando a seminare gli inseguitori, invitando in sostanza chi aveva di fronte a farsi i cazzi suoi. Ariete in questo è perfettamente inquadrata nella sua generazione, non ha difficoltà a parlare di fluidità, da boomer ho problemi a azzeccare le parole giuste, dichiaratasi sin da subito bisessuale ma anche del tutto ostile al coming out, non volendo dare al sesso una valenza “caratterizzante”, della serie: che ti frega se sono lesbica, etero, non binaria o quel che è?