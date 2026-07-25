Barboni con Nina Moric? Se ci fossero ancora i programmi di Barbara D’urso lo vedremmo a “Pomeriggio Cinque” e nessuno lo prenderebbe sul serio

Quanto ci manca Barbara a Mediaset in questi momenti! Un tempo i casi irrecuperabili ce li ritrovavamo tutti lì a Pomeriggio Cinque o, nel migliore (o peggiore che dir si voglia) dei casi, a dibattere con le cinque sfere, mentre il pubblico da casa esprimeva il sentiment in prima serata a Live Non è la D'urso. Quando ci andava bene (o malissimo che dir si voglia), assistevamo a una minuziosa indagine sul diretto interessato che si sottoponeva alla macchina della verità dell’Alabama in diretta televisiva. Noi ce lo immaginiamo già: “Barboni, sei fascista?”. E lui che con quell’espressione da macho imperturbabile risponde no, per poi essere contraddetto dalla macchina e creare lo scoop della serata.

Non è casuale, infatti, che Giuseppe Barboni ieri abbia pubblicato un video con Nina Moric, sua compagna dal 2023. Anche la Moric, infatti, si era sottoposta alla famosa macchina della verità da Barbarella. Tutti i suoi fidanzati sono passati da lì, figurarsi se ci saremmo risparmiati Barboni. L’ex Luigi Favoloso aveva avuto ampio spazio nei programmi “dursiani”, trascinandoci persino la sua famiglia: come dimenticare la madre che era diventata la regina della passerella con Mahmood in sottofondo? Le pagine Instagram di trash ce lo ricordano ogni tot. Scene memorabili, che appartengono al passato: per fortuna? No, purtroppo, diciamo noi. Perché quando certi personaggi li vedevi dalla D’urso, lo capivi subito che non era il caso di prenderli minimamente sul serio: nessuno si indignava, nessuno protestava. Li vedevi lì e capivi che andava tutto bene, perché lì sarebbero rimasti, nel contorno del pomeriggio trash di Canale 5, o al massimo della prima serata. Nella trama di una barzelletta e niente più. Finiva tutto in caciara, ci facevamo una risata e passavamo avanti. La D’urso uno come Barboni lo avrebbe cazziato con enfasi partenopea per il pestaggio dell’immigrato e stop. Senza Barbara, invece, personaggi come Giuseppe Barboni riescono ad avere un certo seguito sui social e un pubblico di acclamatori che vede in lui un simbolo di futuro (nazionale). Neanche andare a La Zanzara di Cruciani a improvvisare uno show è servito a neutralizzarlo: Barbara D’urso sì che serviva a neutralizzare, lo avrebbe fatto anche con lui. E invece ci tocca sorbirci lo show sui suoi social e commenti al seguito: tra chi si indigna e chi lo ritiene il nuovo king.