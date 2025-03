Benny Green: “OnlyFans? È l’uomo a essere mercificato”. Anora e le sex worker? “Bel film, ma basta con l’idea di un uomo che ci deve salvare”. E su The Substance, l’eros e…

Benny Green. C'è spesso un dibattito su tutto il mondo legato sia a OnlyFans che al lavoro sessuale in generale. Alcuni lo vedono come una scelta consapevole, mentre altri lo considerano una forma di sfruttamento. Cosa risponderesti a chi la pensa ancora così, oggi, nel 2025?

Questo è un luogo comune che sento dire molto spesso. Io non penso assolutamente che sia una forma di sfruttamento del corpo, assolutamente no. Penso piuttosto che si tratti di un eventuale sfruttamento dell’immagine, e questa è una differenza fondamentale. Anche quando si parla di lap dance o di spettacoli nei club notturni, il punto centrale è sempre l’immagine e l’intrattenimento, non il corpo in sé o la prestazione sessuale. Escluderei, quindi, l’idea che sia uno sfruttamento in ogni caso. Se guardiamo chi sono i fruitori di queste piattaforme e di questo tipo di intrattenimento, direi che, in un certo senso, è l’uomo a essere mercificato. È lui a diventare il compratore del prodotto. Se una donna maggiorenne – anche se molto giovane, perché a 18 anni spesso non si è pienamente consapevoli delle proprie scelte – decide di vendere questo tipo di contenuti, sta comunque vendendo la propria immagine a un pubblico che, in un certo senso, subisce questa dinamica.

In che senso “subisce questa dinamica”?

Io, che utilizzo in prima persona OnlyFans, noto spesso che non si vende solo un contenuto visivo, ma anche un’idea di sé. Gli acquirenti si convincono di avere una sorta di rapporto speciale con la content creator, quasi come se fosse una partner immaginaria. Noi, in realtà, non facciamo altro che alimentare queste aspettative, creando un’illusione fittizia nel web, in bilico tra sentimenti e seduzione. Credo, quindi, che non sia la donna a essere sfruttata. Vorrei scardinare questa convinzione, perché sembra quasi si stia parlando di tratta delle schiave, ma non è assolutamente così. In primo luogo, non è una costrizione. E in secondo luogo, forse non è l’uomo quello sfruttato? Lo dico anche contro me stessa: spesso è l’uomo che si fa vendere qualsiasi tipo di servizio o prodotto, che sia un contenuto particolare o anche solo una chat. A volte cerca perfino una forma di illusione, di amicizia o di rapporto con la sex worker.

Bea Secrets a MOW ha detto che lavorare su OnlyFans è un po’ come essere la ragazza, la fidanzata virtuale degli utenti. Sei d'accordo?

Sì, sì, assolutamente sì. Molte creator su OnlyFans occultano la loro vita personale, a meno che non abbiano scelto fin dall’inizio di impostare il proprio brand come un brand di coppia. Anche se si tratta di figure virtuali, raggiungibili solo tramite il web e che gli uomini non incontrano fisicamente, si crea un’illusione. L’utente si convince che quella donna sia speciale per lui, che quei dieci minuti di chat siano esclusivi, che il contenuto che riceve sia più speciale di quello che ricevono gli altri. Si alimenta una sorta di illusione positiva. L’uomo, anche se razionalmente sa che è tutto marketing, vuole credere di avere un rapporto personale con la creator, come se fosse la sua fidanzatina ideale. Se, invece, mostri qualcosa della tua vita privata, la percezione cambia. Me ne accorgo concretamente: se pubblico una storia su Instagram in cui si intravede il mio compagno, noto subito una sorta di delusione da parte del pubblico.

E il tuo ragazzo come vive questa cosa?

All’inizio, quando facevo ancora contenuti hard in modo professionale, lui… diciamo che non era un problema per lui, perché mi ha conosciuto così, tramite il web. Lui mi dice – anche se sappiamo che gli uomini non sempre dicono tutta la verità – che lo attraeva il mio modo di parlare e di raccontarmi. Mi ha conosciuto come Benny Green, ma poi, vivendomi nella vita reale, faceva fatica ad associare quell’immagine alla mia persona. Tant’è che non ha mai visto un mio porno. Quando ho deciso di lasciare l’hard professionale per lavorare solo su OnlyFans, senza più fare contenuti con altri uomini, lui ha accolto questa scelta con grande piacere. Facevo anche show nei locali, erano spettacoli hard, ma oggi ho deciso di gestire il mio lavoro in modo diverso.