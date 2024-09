Che succede tra Michelle Hunziker e Loris Karius? E la Leotta... Fedez tra dissing con Tony Effe e caso Ozieri, Moana Pozzi icona, mentre Amadeus e Fiorello sul Nove… A tutto gossip con Alessi

DOWN

Fedez dopo il caso di Gioele a Ozieri

Vorrei, per una volta, cercare di difendere Fedez. Si è esibito a Ozieri, in provincia di Sassari, poco dopo una terribile tragedia: un bambino, Gioele, stava giocando su un campo da calcio quando è caduta l'impalcatura della porta, uccidendolo. Fedez ha dichiarato in un video di aver appreso dell'incidente poco prima di salire sul palco. Di fronte a circa 15.000 persone, ha chiesto un minuto di silenzio. Il sindaco, Marco Peralta, ha spiegato che, vista l'affluenza di persone, le autorità di pubblica sicurezza hanno deciso di non sospendere l'evento per ragioni di ordine pubblico. Sono parole strazianti quelle di Ivan Putzu, che su Facebook ha scritto: “Ciao Fedez, ti credevo una persona più umana, visto che hai dei figli. Io, in quel momento in cui cantavi a Ozieri, padre di Putzu Gioele, il bambino deceduto a 200 metri da te, ero per terra con mio figlio, implorandolo di riaprire gli occhi, chiedendo di prendere la mia vita e lasciar vivere lui. Noi abitiamo a Olbia ed eravamo venuti a Ozieri perché mio figlio cantava le tue canzoni e voleva vederti dal vivo. Tutto questo non gli è stato possibile. Potevi non cantare per una sera, rispettare il mio dolore”. Quando accadono tragedie di questa portata, è facile sbagliare. Conosco Fedez ed è sicuramente una persona molto umana, e lo dico non per contraddire Ivan, al quale va il mio grande abbraccio, ma perché davanti a simili tragedie è davvero facile commettere errori. Doveva interrompere il concerto? Forse non avrebbe dovuto neanche salire sul palco; probabilmente le 15.000 persone presenti sarebbero state d'accordo. Forse, e ripeto forse, avrebbe potuto sedersi sul palco e dire al pubblico che era successo qualcosa di terribile, chiedendo se fosse opportuno interrompere lo spettacolo. Forse lo avrebbero ascoltato, e il dolore di Ivan e la sua disperazione sarebbero stati più rispettati. Forse. Ma questi sono pensieri che si riescono a fare solo dopo. A Ivan e alla sua famiglia va il nostro più sentito abbraccio. Personalmente, anche io ho avuto difficoltà a terminare la lettura del suo post senza commuovermi.

UP

Caro Amadeus, Fiorello non è un bambino e decide da solo

Sono stato invitato alla conferenza stampa di Amadeus, durante la quale avrebbe presentato il suo nuovo programma. Curiosamente, però, non è affatto nuovo, come lo stesso Amadeus ammette nel promo, dove afferma che ha semplicemente cambiato nome. Qualcuno gli chiede: “Ma non ti chiami più Amadeus?” e lui risponde: “No, il nome del programma in effetti è cambiato.” Il fatto è che il programma è praticamente identico a quello che Amadeus ha condotto con grande successo per anni sulla Rai, 'I soliti ignoti'. Tra l'altro, ci sono stato anch'io come ospite una volta, e mi ha costretto a rivelare la mia età, cosa che non gli perdonerò mai. Scherzi a parte, il Nove e Warner Bros hanno riservato Amadeus come una sorta di gran finale, perché prima c'è stata una lunghissima presentazione di tutti i programmi del Nove. Ho ascoltato amministratori delegati, direttori e responsabili di questa società che punta a diventare il secondo polo televisivo italiano, cercando di fare una concorrenza spietata sia alla Rai che a Mediaset, al punto che attualmente si posizionano al terzo posto. Tornando ad Amadeus, due cose mi hanno colpito: primo, la costante presenza di Giovanna Civitillo, che lo ha accompagnato scattando foto con lui. Trovo meraviglioso che Amadeus sia sempre supportato da sua moglie, che tra l'altro vedremo anche quest'anno come inviata speciale de 'La vita in diretta'. Poi, naturalmente, Amadeus ha parlato di Fiorello. Dopo lo straordinario successo del Festival di Sanremo, l'amministratore delegato – credo di Warner Bros – ha menzionato Fiorello definendolo 'Mister 50%' per via dello share. Sebbene non lo abbia esplicitamente detto, posso immaginare che per Amadeus sarebbe un piacere vedere Fiorello anche sul Nove. Tuttavia, ha affermato: 'Non è un bambino, cammina con le sue gambe, deciderà lui cosa fare.' Per ora, sappiamo che Fiorello si sta prendendo una pausa. Fiorello è davvero straordinario così com’è, e non devo nemmeno sottolinearlo. A differenza di molti attori, che pur di non perdere occasioni accettano ruoli in film mediocri o conduzioni di programmi destinati all’insuccesso, Fiorello sa dire di no. E lo ha dimostrato, rifiutando persino una proposta del suo migliore amico, Amadeus. Applausi, come sempre, per Fiorello, ormai abituato a riceverne solo ed esclusivamente.