Con la reunion degli Oasis torneranno anche le loro cover band? Ecco dove sono andati a finire i No Way Sis e gli Oesais...

No, non parliamo delle tribute band delle (rispettabilissime) sagre o feste di paese, ma di quelle che, a momenti, sono diventate quasi più famose degli Oasis stessi. Sì, forse stiamo un po’ esagerando, ma se i No Way Sis, tribute band ufficiale degli Oasis nata nel 1995, hanno fatto concerti sold out praticamente ovunque , forse non stiamo poi esagerando così tanto. Per chi non se li ricordasse, i No Way Sis si sono formati a Glasgow nel 1995, anno in cui gli Oasis erano sulla cresta dell’onda. La band, composta dai fratelli Gerry e Joe McKay, James McLardy, Tony McCarthy e Mick Reilly, è riuscita persino a piazzare “I’d like to teach the world to sing”, cover dei New Seekers cantata a là Oasis, nella top 40 del Regno unito. Un brano che, se lo ascoltate, vi ricorderà sicuramente la più nota “Shakermaker” degli Oasis, pubblicata nel 1994. Il pezzo, infatti, aveva presentato una fonte di ispirazione per la band simbolo del britpop. Ma i veri Oasis cosa pensavano ai tempi dei No Way Sis? Noel Gallagher li avrebbe definiti “la seconda band al mondo”, ovviamente dopo i suoi Oasis. Ai tempi, inoltre, the Chief (tra i soprannomi attribuiti a Noel Gallagher, ndr.) ha regalato al suo “alter ego” dei No Way Sis, Gerry McKay, la chitarra Les Paul suonata nel video di “Some Might Say”. La “seconda miglior band al mondo”, con il calare della popolarità degli Oasis, si è ufficialmente sciolta alla fine degli anni novanta.