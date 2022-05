La creazione del pool antimafia nasce proprio da un’idea di Chinnici, che tra l’altro fu anche il “talent scout” che scoprì Giovanni Falcone. La Palermo e la Sicilia raccontate da Mattanza sono una gangster city in cui i criminali, a differenza della mala milanese, hanno obiettivi diversi. Non riescono a essere fascinosi come quelli della Madonnina, non hanno nomi mitici come i corrispettivi milanesi, ma sanno essere molto più spaventosi. Le teorie del complotto, la narrazione avvincente e appassionata di Pipitone, le testimonianze esclusive di chi ha vissuto le bombe in quegli anni, rendono l’experience di Mattanza intrigante e apre un vaso di curiosità su tutto quel mondo. Dopo aver ascoltato i primi due episodi sono andato su Youtube a guardare 50 minuti di documentario su Tommaso Buscetta, ho riletto molte prime pagine dei giornali di quel periodo, ho rivisto le foto di tutti i mafiosi citati.

Mattanza rappresenta il successo dell’heritage lasciato dalla natura crime dei migliori podcast della storia. Serial, podcast americano, è stato forse il primo podcast di gran successo ed era un true crime programme. In Italia, Veleno di Pablo Trincia e Polvere di Cecilia Sala e Chiara Lalli hanno testimoniato come il successo del giallo, del crime e in generale della cronaca nera siano vicende che, ambientate a Manhattan o nella pianura padana, vivranno sempre di una facilità di ascolto maggiore.

Non è un caso che negli Usa, dopo il podcast di Joe Rogan e The daily del New York Times, ci sia Crime Junkie (serie crime), e che in Italia, attualmente, secondo Italiapodcast, al primo posto dei più ascoltati ci sia Profondo nero, podcast noir di Carlo Lucarelli. Mattanza rientra perfettamente in questa wave storico-criminosa dei podcast lovers. E da appassionato, speriamo ne facciano altri.