Finale del Grande Fratello tra Helena, Lorenzo, Zeudi e Jessica: ecco perché è il più grande talkshow politico della televisione italiana (e vorremmo vedere nella casa di Signorini Meloni, Renzi, Calenda & Co)

Ecco, il Gf, che ora è arrivato alla finale ma la finale non esiste, è come la politica, uno spettacolo eterno in cui “i personaggi ammirevoli in cui il sistema si personifica sono ben noti per non essere ciò che sono: sono divenuti grandi uomini scendendo al di sotto della realtà della minima vita individuale, e tutti lo sanno” (sì, alla fine abbiamo citato, prevedibilmente, Guy Debord). Ma abbiamo detto “weberiana”, ecco perché: il Grande Fratello, come il “retequattrismo” che ha fatto guadagnare a qualche giornalista un “vaffanculo” da Del Debbio (che ha così aiutato a definire il retequattrismo per quel che è), è uno “spirito dell’epoca”. Quel che Max Weber dice della “vocazione professionale” (e cioè della Beruf) vale proprio per i concorrenti di qualsiasi reality show (anche quello parlamentare): c’è, dietro, una vera e propria vocazione professionale che spinge a far parte di quel mondo lì. In questo senso Helena Prestes, che sostanzialmente per mestiere partecipa ai programmi televisivi, è il simbolo di questo sistema, basato sul posizionamento e non sull’identità (un sistema queer…). E, a conferma dell’equazione tra concorrenti del Grande Fratello e concorrenti della politica, basti pensare che è un dato assodato definire i politici in base ai tentativi di mantenere la propria poltrona negli anni, con alleanze, compromessi, magheggi e traslochi in altre forze politiche.