“Finalmente l’alba” di Saverio Costanzo: c’è forse lo zampino degli sceneggiatori de “Gli occhi del cuore” di Boris? Ecco perché lo stile fiction al cinema non funziona…

In Finalmente l’alba si parla più in generale della violenza che le donne tutt’oggi subiscono fuori e dentro lo show business con l’espediente, attraverso le storie di Wilma e di Mimosa (con lieto fine).

In un'intervista a Vanity Fair, Costanzo ha dichiarato che: “Wilma è un archetipo: quando leggo di femminicidio sui giornali mi viene in mente l’immagine del suo cadavere su quella spiaggia. L’Italia è un Paese pericoloso per le donne. E una questione culturale. Ho raccontato una storia degli anni Cinquanta per essere più libero, per guardare senza le lente dei sociologismi”.

Saverio Costanzo che ha diretto l’Amica Geniale e In Treatment ha mantenuto in questo film il gusto italianissimo e barocco della fiction italiana che però, fuori dal piccolo schermo e dalle case delle casalinghe del Bel Paese, semplicemente, non funziona. Compagno della Rohrwacher (anche lei nel film), il regista ha scelto niente meno che Willem Dafoe (Rufus Priori) tra gli interpreti principali, peccato che nemmeno il suo nome e la sua ineccepibile bravura sia bastata per salvare Finalmente l’alba. Il film dedicato al compianto papà del regista (e della televisione italiana), Maurizio Costanzo, è forte a livello tecnico, ha dei costumi e delle luci di grande livello e anche un’ottima fotografia. Tutto il resto però, scivola nel baratro. La cgi (computer generated imagery) della tigre nella scena finale non si può guardare. Un buon 90% del film si basa sulla difficoltà di comunicazione tra la protagonista e le star americane. Continue, ridondanti, pesantissime sequenze bloccate in un’impasse comunicativo: tutti gli attori parlano inglese e Mimosa che conosce solo il romano se ne sta zitta, basita, come ne “Gli occhi del cuore” di Boris, il tutto espanso in più di due ore di film.