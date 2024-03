Giulia De Lellis alla Bocconi è un ossimoro. Non sapete cos'è? Forse neanche lei, ma tiene un master

Giulia De Lellis invitata in cattedra all’università Bocconi è un ossimoro, non per la De Lellis ma per la Bocconi, più che un’orizzonte degli eventi, un evento all’orizzonte che inghiottirà in un buco nero la stessa Bocconi. Vi spiego, logicamente, il perché. Antefatto: Giulia De Lellis viene invitata, nella sua qualità di influencer-imprenditrice, a un incontro durante il master Sda Bocconi in Fashion, experience & design management che si terrà il 30 marzo, riservato agli studenti. Iniziativa lodevole, per carità, un incontro con gli studenti per confrontarsi con chi ce l’ha fatta davvero, lavorando sodo, come si dice, sul campo; affrontando i problemi reali, quotidiani, di una professione che ancora, è ovvio, sta nascendo, più che un “work” un “work in progress”; in questo senso Giulia De Lellis è come un’esploratrice, si addentra in territori nuovi e ancora in larga parte inesplorati, disegna mappe, raccoglie campioni, descrive nuove specie (i follower). L’occasione ricorda, se nell’aula ci fossero anche i tetti a cassettoni e il legno alle pareti, quelle conferenze-lezioni che si tenevano tra antichi aristocratici appassionati di scienza, geografia, culture antiche, dove ogni tanto qualcuno andava, si prendeva la malaria, poi tornava e raccontava. Un po’ come il circolo Pickwick insomma.