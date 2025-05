Il cinema italiano? Per Giordano Bruno Guerri è “un enorme spreco di soldi” in mano alla “supremazia” della sinistra. Ecco cosa pensa lo storico del “fuoriluogo” Germano, del Mussolini di Scurati e di Meloni…

Ma in Italia la cultura è nelle mani della sinistra? Sì, secondo Giordano Bruno Guerri, storico del Ventennio e presidente del Vittoriale. Alla sua storia e alle sue idee le bandiere politiche sono sempre state un po’ strette: si ritiene un conservatore ed è spesso – forse erroneamente – etichettato come un “intellettuale di destra”, ma si è sempre sottratto alla logica per cui l’arte debba agire da megafono per una qualche formazione politica. Non a caso, affondando nel suo trascorso, è passato dal sostenere le posizioni del Partito Radicale – ad esempio, contro la pena di morte – a quelle euroscettiche del movimento "ItalianiLiberi" che ha contribuito a fondare. Forse anche per questo Guerri è molto critico nei confronti dell’odierna industria culturale italiana, in particolare quella cinematografica: “Un enorme spreco di soldi. I produttori, prima di prendere qualunque decisione dicono: vediamo quanto ci dà il ministero”, ha detto in un’intervista rilasciata al quotidiano La Verità. Solo l’anno scorso, il ministero della Cultura ha sborsato oltre 100 milioni per finanziare le produzioni. Tra queste, ve ne sono alcune di scarso successo di pubblico, che non hanno di fatto ripagato l’investimento a fondo perduto dello Stato. È per questo che, continua Guerri, “bisogna trovare un criterio. Non perfetto, ma almeno corretto”, rispetto alla politica dei finanziamenti “a pioggia”.