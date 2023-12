Come si è svolto l'incidente in Veneto?

Il problema principale è stato trovarmi a esibirmi in una serata di stand-up comedy in un contesto assolutamente inadatto: appena arrivato, ho notato almeno una sessantina di bambini. Ho avvertito l'organizzatore chiedendo di allontanarli, ma mi è stato detto in modo diretto che era un problema mio. Tuttavia, i miei pezzi sono gli stessi che si possono vedere su Comedy Central, quindi era evidente che non fossero adatti alla situazione. Ho iniziato la performance ma la situazione era tesa, quando ho optato per battute di improvvisazione la gente ha iniziato a rilassarsi e divertirsi. Tuttavia, un gruppetto di una trentina di persone era palesemente scontento.

E cos'è successo?

Hanno iniziato con gli insulti, da "torna a casa col gommone" (ho risposto "ma io abito a 20 km da qua, dovrei prendere l'autostrada in gommone") fino a una signora che ha sentito una bestemmia che non ho pronunciato e mi ha rimproverato, dicendo che essendo ospite in quel paese, non avrei dovuto bestemmiare (in Veneto non si bestemmia?). Poi gli insulti vari come "albanese di merda". Insomma, le stesse tre invettive che sento da trent'anni, ormai ci sono abituato. Mi aspettavo qualcosa di diverso. Solo le minacce fisiche mi hanno turbato un po': sono emerse dopo aver risposto agli insulti facendo apparire stupidi coloro che li avevano pronunciati. Non hanno reagito bene, specialmente perché il resto del pubblico rideva e applaudiva. Ho cercato di spiegare il senso della stand-up comedy a queste persone per i primi venti minuti, ma è stato inutile. L'organizzatore è poi salito sul palco chiedendomi di cambiare il pezzo. Ma l'idea di dover modificare il mio repertorio per un pugno di xenofobi non mi andava giù, così me ne sono andato.

Tra i fischi generali?

No, una parte consistente del pubblico era "offesa" perché lo spettacolo era stato interrotto, così ho finito l'esibizione in un angolo, senza microfono, come se fosse una chiacchierata tra amici. Sui social media, qualcuno dal pubblico "sano" mi ha scritto sottolineando il proprio dispiacere per quanto accaduto.