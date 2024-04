Letizia Toni, Gianna Nannini in “Sei nell’anima”, è già tra le migliori attrici italiane?

Letizia Toni è la nuova promessa del cinema italiano? Noi siamo convinti che la mole di aspettative riposta non tanto nella sua capacità attoriale, che in L'Allieva e in Re minore ci aveva già convinto, quanto nella storia di cui sarà protagonista, non sarà tradita. Lei potrebbe essere una delle nuove stelle del cinema italiano, come le favolose Valentina Bellè e Carlotta Gamba, attrici che posseggono oltre a una grande preparazione attoriale, un fascino enigmatico che attrae lo spettatore e lo trascina in sala o a teatro. Speriamo che i recenti lavori di queste giovani attrici possano portarle sempre più in alto fino a farle sfiorare la punta più alta dello star system. E sarebbe pure ora...