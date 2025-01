M - Il figlio del secolo su Sky? “Per fare Mussolini non avrei scelto Marinelli, ma un omosessuale ghanese…”. La provocazione del comico Salvo Di Paola a Propaganda Live

“Chissà se i fan del Duce (quelli veri che vanno a Predappio) ci rimangono male che l’adattamento cinematografico non è fedele all’originale. (…) Se fai una serie sul Duce gli devi dare un po’ fastidio. Io avrei calcato molto la mano sulle inesattezze storiche”. Le tanto declamate incongruenze. E poi quella provocazione durante la sua performance: “Per quanto sia stato bravo Marinelli, io avrei preso un attore per fare Benito omosessuale ghanese. Bello in forma. Lo avrei ambientato ai giorni nostri, si chiama M - Il figo del secolo e lui è un ragazzo che va in palestra e si allena. A un certo punto, in palestra conosce un bellissimo ragazzo austriaco coi baffetti e diventano subito amici, c’è un’intesa particolare. (...) Questo per i primi 15 minuti per i restanti 75 loro scopano e basta”. Segue l’analisi ben precisa nel breve spettacolo di Di Paola su quanto e perché debba servire una serie per ricordarci che “qualcosa di malvagio” si smuove e alita tra noi. “Una cosa che trovo molto interessante è come ne parla la gente (di questa serie, ndr). Ho letto molti articoli che sostengono che sia molto importante in un momento come questo vedere che questa storia venga raccontata. Però dobbiamo capire qual è il confine tra raccontare la storia e fare il tutorial su come diventare Duce. La linea è molto sottile. Mi fa impressione che c’è voluta una serie di 50 milioni per capire che il mondo sta andando a puttane”.