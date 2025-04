Ma lo sapete che al Flaminio di Roma c’è un cimitero di feti? Parla Gabriele Barbati, autore di “Contro la mia volontà”, un’inchiesta assurda che parte da una semplice domanda: che fine fanno i “corpi” dei bambini dopo l’aborto?

«Questo libro non vuole certamente aprire un dibattito sull’aborto ma parlare di una sua dimensione di cui nessuno sapeva niente, ossia cosa accade a un feto dopo che si abortisce. Quindi, cosa stabilisce la norma nazionale di polizia mortuaria o DPR n. 295 del 1990 che regola questa seconda parte, cioè la destinazione dei prodotti del concepimento o prodotti abortivi. Nessuno sapeva, non lo sapevano le donne che hanno partorito o la maggior parte di quelle che hanno vissuto questa esperienza a Roma - visti i numeri - al cimitero Flaminio, e non lo sapevano tante altre donne che ho incontrato in giro per l’Italia da nord a sud e, devo dire, che in certi casi non ne avevano contezza neanche le dottoresse e i dottori. Insomma, le ginecologhe e i ginecologi che specialmente a Roma hanno tenuto in piedi il sistema delle interruzioni di gravidanza nonostante tutte le difficoltà». Strano a dirsi che uno degli aspetti più pratici dell’iter abortivo è stato ignorato per così tanto tempo, e probabilmente lo è ancora. C’è un passaggio, terrificante, nel libro di Barbati che nonostante siano passati quasi cinquant’anni dalla legge 194 ci indica che siamo ancora lontani anni luce dall’essere una società che fa dei diritti civili la sua ragione di vita: «Questo ospedale - si riferisce al San Camillo - è il centro di riferimento per le interruzioni di gravidanza a Roma e, spesso, l’ultima possibilità per chi viene da fuori. Ogni mattina dal lunedì al venerdì la facciata colorata di graffiti della Uoc di ginecologia e ostetricia si affolla di sguardi decisi oppure vacui, calati sul telefono o in attesa sul bordo di un’aiuola. […] Quando lo visito per la prima volta, nel luglio del 2021, la sala d’attesa è vuota e l’ingresso è bloccato da un tavolo piazzato di traverso. Vi sono poggiati un registro, il gel disinfettante per le mani e una campanella di ceramica decorata. Due donne scendono gli scalini con un foglio in mano, quasi toccandosi, una suona la campanella e un’infermiera si affaccia sul tavolo. Può essere paradossale che la legge 194 garantisca espressamente l’anonimato per chi abortisce e che poi due persone debbano guardarsi negli occhi in coda davanti a un banchetto. Per qualcuno è significato tuttavia un conforto, uno sguardo d’intesa o una parola giusta con cui proteggersi a vicenda».