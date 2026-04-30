Mare Fuori si è sgonfiato: la sesta stagione è iniziata su Rai 2 e nessuno se n'è accorto. Altro che settima e ottava stagione, mettete fine all'agonia di questa serie

Rosa Ricci e compagnia continuano le loro vite di clan, amore e detenzione, ma il fenomeno che fu, ormai è andato. Avremmo già dovuto capirlo durante l'ultimo Sanremo, quando il cast di Mare Fuori, inedito assoluto degli ultimi anni, non era ospite: dal 2023 al 2025 infatti, gli interpreti erano saliti sul palco dell'Ariston per tre Festival di seguito, conferma ulteriore della serie di cui fanno parte. Ma stavolta era stata un'edizione diversa, dato che Carlo Contin aveva deciso di non promuovere nessuna fiction Rai.

Nel corso di questi anni, tra un'ospitata e l'altra, c'erano stati il remake spagnolo, il successo oltreoceano, lo spettacolo teatrale, le collaborazioni pubblicitarie e lo spin off al cinema, dedicato al personaggio di Rosa Ricci: insomma, quella di Mare Fuori era stata una vera e propria onda che aveva travolto la serialità italiana. Un fenomeno che era montato anche in rete, con i protagonisti amatissimi dai più giovani.

Proprio al target giovane deve aver pensato mamma Rai quando ha deciso di caricare i nuovi episodi prima su RaiPlay e poi trasmetterli in tv: una strategia che ha permesso alla piattaforma di raggiungere milioni di utenti. Un esperimento avviato per la quarta stagione, quando vennero pubblicati online i primi sei episodi; per la quinta e sesta serie invece, si è scelto di condividere tutti gli episodi in rete, suddivisi in due tranche. In entrambi i casi, tutti disponibili prima della messa in onda televisiva: se però nella quinta stagione il rilascio del secondo blocco aveva coinciso con la prima tv, per la sesta è trascorso più di un mese.