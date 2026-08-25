Milo Infante, trasloco da Rai a Mediaset col telecomando rotto: “Ore 14” diventa “Ore 11”, poi “Verità Nascoste”. E intanto Garlasco resta sempre lì

Ci sono Garlasco sia di qua che di là, la solita cronaca nera con i soliti Caterina Collovati, l’avvocato De Rensis, la collega storica Monica Leofreddi; persino lo stesso colore rosso che domina la scenografia, ché di sangue, evocato o reale che sia, non ce n’è mai abbastanza quando la nera serve per tirare su ascolti. Le differenze? Nessuna, ad eccezione del tappetino a terra con il nome della trasmissione. In fondo, la notizia dell’estate stava tutta qui: Milo Infante lascia Viale Mazzini, il resto è la copia delle puntate precedenti. Quelle in Rai ovviamente, esattamente replicate dalle parti di Cologno Monzese con tanto di doppio appuntamento quotidiano.

La notizia è che ogni “Milo Infante Day” serve a giocare d’anticipo su Alberto Matano, come l’anno passato al debutto di Nuzzi: il dirimpettaio è ancora in vacanza fino al 4 settembre, anche se la Vita in Diretta era comunque in onda con la sostituta Manuela Moreno.

Così, mentre a La Vita in Diretta si parlava dell’agenzia di Pozzuoli che rifila vacanze fantasma ai clienti, di un uomo morso da un lupo e di nonna Jolanda che ha sventato la truffa del finto nipote, Infante teneva aperto il sipario su Garlasco: sull’esposto di Stefania Cappa, la quale faceva riferimento all’8 luglio 2022 come giorno in cui dichiara di aver saputo da suo cugino Paolo Reale, consulente della famiglia Poggi, che De Rensis avrebbe fatto parte del gruppo legale di Stasi. Nell’esposto si sostiene che la famiglia Cappa sarebbe “stata destinataria di una sistematica coordinata e preordinata esposizione mediatica che appare come l'esito di una condotta consapevolmente orchestrata”. In una nota della trasmissione, viene spiegato che l’atto "punta il dito contro l'avvocato Antonio De Rensis, legale di Alberto Stasi, l'inviato de Le Iene Alessandro De Giuseppe e l'ex comandante della stazione dei Carabinieri di Garlasco, Francesco Marchetto”. I tre avrebbero agito in concorso fra di loro per sostenere la tesi dell'innocenza di Alberto Stasi e, nel frattempo, dirottare l'attenzione delle indagini verso soggetti estranei ai fatti, cioè proprio la famiglia Cappa.

Dopo Garlasco, è toccato al giallo di Pietracatella e al caso di Pamela Genini.