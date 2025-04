Non bastava la saga familiare di Stefania Auci? "Mare avvelenato" di Elena Magnani (Giunti) è un romanzo da macero immediato. Mazzeo? Mazzate (e voto 3: ecco perché)

Semplicemente, nel caso di Mare avvelenato, la saga non c’è proprio. Né s’intravvede che possa esservi, o che si apra lo spiraglio per un sequel (per carità!). Dunque, poniamo un primo elemento per la riflessione, uno spunto che va oltre la valutazione del desolante prodotto editoriale di Magnani: sarà mica che siamo al punto in cui basta piazzare la parola “saga” nei sottotitoli per ottenere l’effettaccio? L’interrogativo rimane lì sospeso, buono per essere ripreso quando si ripresenterà l’occasione.

Ciò premesso, liquidiamo subito il passaggio sul giudizio di qualità da riservare al manufatto editoriale: se gli si dovesse dare un voto in decimi, come si fa alle scuole elementari, Mare avvelenato arrancherebbe verso il 3 in pagella. È una storia sciatta, piena di luoghi comuni e cliché, scontata dall’inizio alla fine, retta su un impianto e su trovate narrative che non avrebbero cittadinanza nei peggiori volumi di Harmony. Ma questo, appunto, è il giudizio di qualità. Che è giudizio soggettivo. Altri/e troveranno che invece il manufatto editoriale prodotto da Elena Magnani è cosa gradevole: giudizio altrettanto legittimo, che non ci interessa mettere in discussione.

Il discorso comincia però a farsi diverso se si guarda al piano che privilegiamo nel condurre il nostro esercizio di ecologia letteraria: l’aspetto di scrittura. Un aspetto al quale, nel caso specifico, va aggiunta la questione della pretesa di verità storica. Partiamo proprio da questo punto. Nel risvolto della seconda di copertina campeggia un’informazione netta: “Da una storia vera, il nuovo splendido romanzo di Elena Magnani”. Bene, prendiamo atto che si tratta di una storia vera. E prima di addentrarci in questo specifico aspetto precisiamo alcune grandi linee della trama. La vicenda si svolge a cavallo del terribile terremoto che distrusse Messina il 28 dicembre del 1908. Entro questo sfondo storico, che Magnani senza infamia e senza lode tratteggia, si svolge l’impossibile storia d’amore fra Tomaso (ma perché con una “m” sola?), che appartiene alla famiglia ex ricca dei Mazzeo caduta in bassa fortuna, e Petra, adottata dai marchesi Badastrello. Non aggiungiamo altro a proposito della trama, e non tanto perché non si voglia fare spoiler – cosa mai si dovrebbe spoilerare, di una storia così noiosa? –, ma perché s’è già dedicato troppo tempo a un intreccio del tutto inconsistente. Bisogna invece soffermarsi sul carattere di “storia vera”. In che senso lo è? I personaggi narrati sono reali? E le vicende in cui si ritrovano scaraventati, sono davvero accadute? È esistita una famiglia Mazzeo, sono esistiti i marchesi Badastrello? E tutti gli episodi criminali e avventurosi che vengono descritti in quelle pagine, hanno un minimo riscontro nella realtà dei fatti?

Lasciamo che a queste domande risponda la stessa Magnani, nella “Nota dell’autrice” pubblicata in coda al manufatto (pagina 350). Basta leggere il secondo capoverso e tutto quanto prende un senso:

Tutte le vicende riguardanti il periodo storico e il terremoto sono veramente accadute.

Ma che supercazzola è mai questa? Cosa vuol dire che “tutte le vicende riguardanti” un singolo “periodo storico” sono “veramente accadute”? E quali sarebbero “tutte” queste “vicende”? Di cosa sta parlando, a cosa si riferisce? Una vaghezza inammissibile. E lo stesso vale per il terremoto. Ci sta dicendo, Magnani, che il terremoto del 28 dicembre 1908 a Messina è veramente accaduto? Magari siamo noi quelli tardi di comprendonio, ma certo l’autrice avrebbe fatto meglio a spendere parecchie parole in più, a proposito del reale accadimento di “tutte le vicende riguardanti” questo e quell’altro. Ma andiamo avanti nell’illustrazione della “storia vera”.

Nel capoverso successivo viene riferito che:

Sofia fu una donna misericordiosa che dopo il terremoto si prese cura di tutti gli orfani di Messina e di tutti i bisognosi. Si faceva chiamare zia Sofia.

Giunti a questo passaggio ci tocca ammettere una pecca: la nostra lettura di Mare avvelenato risale a qualche mese fa. La stroncatura era in canna, ma è stata rinviata per motivi diversi. Fra le tante conseguenze di ciò vi è che non abbiamo il minimo ricordo di questo personaggio di nome Sofia. Mancanza nostra, soltanto in parte giustificata da una delle tante caratteristiche deleterie del manufatto editoriale prodotto da Elena Magnani che è stata notata da altri lettori. Come si legge infatti in molte recensioni che potrete trovare sui portali di vendite online, ricorre il motivo dell’eccessivo numero di personaggi, che porta il lettore a perdere l’orientamento e a smarrirne alcuni. A ogni modo se ne deduce che questa Elena, rappresentata come personaggio del romanzo, è esistita davvero. Un po’ pochino, per parlare di “storia vera”. Ma andiamo al capoverso successivo, rispetto al quale bisogna fare una premessa: Elena Magnani è genovese di nascita e vive in Garfagnana, ma discende da una famiglia messinese. In particolare, racconta che sua nonna ha vissuto il terremoto del 1908. Proprio a questo dettaglio è collegato il capoverso successivo della “Nota dell’autrice”:

La mia bisnonna fu ferita alla testa durante il terremoto e fu curata e ricucita dalla regina Elena, per questo motivo sono stata chiamata come lei.

Magnani riferisce questo aneddoto perché nel corso del manufatto editoriale si parla dei soccorsi che giunsero a Messina da tutta Italia. Nel contesto di quei soccorsi si distinse la regina Elena, moglie del sovrano Vittorio Emanuele III. Questo sarebbe, per l’autrice, un ulteriore elemento a supporto dello statuto di “storia vera” riguardo a ciò che viene narrato in quelle pagine. Il problema è che l’autrice fa una totale confusione fra “verità storica” e “storia vera”. La prima è il repertorio dei fatti che sono veramente accaduti, e risultano ampiamente documentati e verificabili (la dimensione di history, la Storia con la “S” maiuscola). La seconda è fatta delle “storie di vita”, delle vicende di vita quotidiana che, più o meno minime, appartengono per la quasi totalità al racconto orale e alle memorie condivise (la dimensione di story, la storia con la “s” minuscola). Magnani ci parla di “storia vera” dicendoci che sua nonna è stata curata dalla regina Elena. Ma questo non aggiunge nulla riguardo allo statuto di “storia vera” che Magnani ha preteso di appiccicare al suo prodotto editoriale. Non avevamo certo bisogno di Mare avvelenato per sapere che la regina Elena ha materialmente curato numerose persone rimaste ferite a causa del terremoto. Che la nonna di Magnani fosse fra queste è, tuttalpiù, un elemento aneddotico. Del tutto irrilevante nei termini di quella verità storica che l’autrice associa al testo. Ma l’apice si tocca col capoverso successivo:

Tra i racconti dei miei nonni, quello del capraio che vendeva il latte alla Palazzata, con le capre Cornetta e Bianchina che alzavano la zampa per farsi mungere, era il mio preferito e me lo sono sempre portata nel cuore.

Nota a beneficio di chi, con ottime ragioni, non leggerà mai Mare avvelenato. Nel romanzo la figura del capraio che porta le due caprette alla Palazzata e bla bla bla è associata a Tomaso, il protagonista. Dunque, secondo Magnani, questo sarebbe un altro connotato di “storia vera”: prendere un aneddoto del tutto irrilevante raccontato dai nonni, unitamente alla persona che stava al centro dell’aneddoto, e scaraventare il tutto dentro un manufatto editoriale. Questa roba qui viene presentata come “storia vera”. Fate voi.