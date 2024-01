Pieraccioni, l’immaginazione non basta a rendere buono un film mediocre: ecco perché “Pare parecchio Parigi” non è meglio di Pio e Amedeo o Ficarra e Picone...

I prodotti audiovisivi italiani si distinguono in quattro macrocategorie: mafia, chiesa, famiglia e forze dell’ordine. Con i postumi del Capodanno ormai alle spalle la fila dei film di Natale (e per Natale intendo buoni sentimenti) per riunire le famiglie al cinema (almeno nei weekend) non sembra esaurirsi e ora purtroppo è il turno di “Pare parecchio Parigi”, quindicesimo film di Leonardo Pieraccioni. Pieraccioni si affida alla terza macrocategoria, quella della famiglia, ‘saccheggiando’ una bella e commovente fiaba realmente accaduta nel 1982: ci sono tre (in realtà erano due) fratelli Bernardo (Leonardo Pieraccioni), Giovanna (Chiara Francini) e Ivana (Giulia Bevilacqua) che non si vedono da anni - dalla morte della madre - ma si riuniscono di fronte alla malattia del padre Arnaldo (Nino Frassica). L’ex professore dal passato anaffettivo vuole recuperare fuori tempo massimo esperienze (oltre l’unità) che la famiglia non ha conosciuto. E come farlo se non partendo tutti insieme per Parigi? Non potendo allontanare di troppo il padre dall’ospedale i tre fratelli decidono di usare il maneggio di cavalli di Bernardo facendo leva sulla quasi totale cecità del malato per simulare su un camper il lungo viaggio che separa la Toscana dalla Francia. “Dodici ore possono rivoluzionare una vita intera”, dice il burbero padre che non ha mai fatto una carezza emotiva ai figli. Le potenzialità c’erano tutte - a Frassica basta poco per alzare il livello delle scene - per trasformare “Pare parecchio Parigi” in una commedia malinconica o dai delicati equivoci, ma non si ride mai davvero come non si va mai oltre una certa superficie: in 90 minuti non c’è abbastanza tempo per tirare le somme, perché lo spazio è lasciato a personaggi stereotipati e a gag che puntano sulla calata toscana o al già sentito e visto in una puntata deteriore di Zelig.