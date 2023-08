Perché A24, casa di produzione indipendente di Everything Everywhere All At Once, è la più audace e di successo del cinema contemporaneo

I prodotti della nuova, si fa per dire visto che è nata nel 2012, casa produttrice newyorkese sono unici nel loro genere. Così diversi tra loro che sembra difficile tenerli sotto l’ombrello di un’unica produzione: si riconosce un film A24 proprio perché non ha niente in comune con nessun’altro di quelli in catalogo. Il successo si gioca su questo paradosso. I risultati sembrano dare ragione ai tre fondatori Daniel Katz, David Fenkel e Jhon Hodges (quest’ultimo uscito dalla casa produttrice nel 2018), a loro volta amanti del cinema d’arte. Agli ultimi Oscar il film Everything Everywhere All At Once dei Daniels ha sbancato: 7 statuette tra cui miglior attrice protagonista, Michelle Yeoh. Erano 95 anni che una casa di produzione indipendente non vinceva le 4 categorie attoriali, oltre a quella per miglior film e miglior regista. Solo oggi, dunque, è diventata così nitida la differenza tra A24 e le altre produzioni. Ma non è certo stato il 2023 l’unico anno trionfale. Anche l’anno scorso la casa newyorkese aveva fatto un’ottima figura con The Whale di Darren Aronofsky, uno dei migliori film dell’anno, indipendentemente dalla statuetta a Brendan Fraser, peraltro più che meritata. Moonlight di Barry Jenkins, la prima produzione originale A24, nel 2016 aveva portato a casa 3 statuette: miglior film, miglior sceneggiatura non originale e miglio attore non protagonista con Mahershala Ali. Insomma, non sorprende più vedere scalzate le Big Five dai piedistalli più preziosi della notte delle stelle. Ma, come detto, A24 non può essere valutata solo in funzione dei successi garantiti dal riconoscimento dell’Academy.

Ciò che dall’inizio distinse il modo di fare di A24 era l’originalità delle campagne promozionali. Nel 2015, durante il periodo del SXSW festival ad Austin in Texas, a qualcuno è capitato, scorrendo su Tinder, di imbattersi nel profilo di tale Ava, una ragazza di 25 anni. Tutto normale. Più o meno. In realtà Ava non era umana, ma un robot e anche molto curioso: cos’è l’amore? Cosa rende una persona umana? Domande esistenziali poste a chi cercava una semplice scop*ta. Invece, dopo qualche scambio di opinioni, si veniva indirizzati sulla pagina Instagram di EX-Machina il film di debutto del regista Alex Garland. Sulla pagina si trovavano solo due post: uno con la data di uscita e l’altro con una clip del film. Ovviamente, la trovata è diventata virale. Non è l’unico esempio di “marketing d’autore”. Ghost Story, film del 2017 con protagonisti Casey Affleck e Rooney Mara, ha coinvolto nella promozione gli abitanti di New York organizzando in varie parti della città dei mini-set in cui i chiunque poteva mascherarsi da fantasma e parlare del suo passato, delle sue ferite e delle sue memorie. Rendere attori, anche solo per qualche minuto, i futuri spettatori. Prima del film siamo già dentro il film. C’è poi il merchandising con cui far contenti i collezionisti di reliquie, coloro che vogliono rendere esplicito il loro amore per un’opera. Sembra non esserci soluzione di continuità tra produzione, promozione e visione. A24 vuole creare per ogni contenuto un universo, una cornice di simboli e rimandi che mira a rendere totale la realizzazione di ogni opera. Una totalità che i grandi cineasti hanno spesso ricercato (Kubrick, per esempio, curava ogni singolo aspetto della costruzione dei suoi film). I mezzi dell’azienda messi al servizio di una creatività senza tabù, alla ricerca di impressioni nuove. Così, infatti, si era espresso Jenkins, il regista del già citato Moonlight, in un’intervista per GQ: A24 non si interessa del “tema” di un film, piuttosto si concentra su ciò che l’esperienza della visione porterà con sé. Ricerca di emozioni non di manifesti. O quantomeno, i secondi devono essere subordinati alle prime.